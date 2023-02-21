Aplicativo dos Correios tem falha de segurança e usuários devem trocar senha Crédito: Divulgação

Os Correios identificaram uma falha no aplicativo Meu Correios que estava deixando "vulneráveis" dados dos clientes. A situação já foi corrigida, segundo a estatal, sem que houvesse vítimas.

Para proteger os dados, os Correios estão enviando mensagens aos usuários, solicitando a troca de senha do app. "Detectamos possível acesso indevido ao seu nº de celular cadastrado, protocolo LGPD foi acionado. Considere alterar sua senha", diz o texto.

Em nota, a estatal afirma que a "vulnerabilidade" em parte do sistema online permitia a possíveis fraudadores relacionar um número de CPF a número de celular cadastrado nos Correios, situação que já foi corrigida.

"Os Correios informam que foi detectado a exposição e o eventual acesso indevido ao número de celular vinculado ao CPF de alguns usuários do aplicativo Meu Correios."

O impacto chegou a 5% das contas cadastradas, mas a empresa não informou o número exato de contas que estiveram expostas. A estatal fala apenas em um impacto de 5% sobre um total de milhões de perfis cadastrados que usam o app.

Como se proteger?

Embora os protocolos de segurança online estejam ativos --o que levou à identificação da vulnerabilidade--, é preciso trocar a senha para se proteger contra ação de golpistas.

A orientação é para que seja criada uma nova senha utilizando práticas de segurança online. É indicada uma senha com, no mínimo, oito caracteres, contendo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

A troca é feita no aplicativo, clicando em "Esqueci a senha" e seguindo o passo a passo do sistema. Em seguida, o cliente deve clicar em "Concluir" e confirmar a criação da nova senha por email.

Segundo a estatal, assim que a situação foi identificada, houve comunicação à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), além de adoção de novas medidas de segurança.