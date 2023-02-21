Aplicativo dos Correios tem falha de segurança e usuários devem trocar senha

Os Correios identificaram uma falha no aplicativo Meu Correios que estava deixando "vulneráveis" dados dos clientes. A situação já foi corrigida, segundo a estatal, sem que houvesse vítimas.
Para proteger os dados, os Correios estão enviando mensagens aos usuários, solicitando a troca de senha do app. "Detectamos possível acesso indevido ao seu nº de celular cadastrado, protocolo LGPD foi acionado. Considere alterar sua senha", diz o texto.
Em nota, a estatal afirma que a "vulnerabilidade" em parte do sistema online permitia a possíveis fraudadores relacionar um número de CPF a número de celular cadastrado nos Correios, situação que já foi corrigida.
"Os Correios informam que foi detectado a exposição e o eventual acesso indevido ao número de celular vinculado ao CPF de alguns usuários do aplicativo Meu Correios."
O impacto chegou a 5% das contas cadastradas, mas a empresa não informou o número exato de contas que estiveram expostas. A estatal fala apenas em um impacto de 5% sobre um total de milhões de perfis cadastrados que usam o app.
Como se proteger?
Embora os protocolos de segurança online estejam ativos --o que levou à identificação da vulnerabilidade--, é preciso trocar a senha para se proteger contra ação de golpistas.
A orientação é para que seja criada uma nova senha utilizando práticas de segurança online. É indicada uma senha com, no mínimo, oito caracteres, contendo letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.
A troca é feita no aplicativo, clicando em "Esqueci a senha" e seguindo o passo a passo do sistema. Em seguida, o cliente deve clicar em "Concluir" e confirmar a criação da nova senha por email.
Segundo a estatal, assim que a situação foi identificada, houve comunicação à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), além de adoção de novas medidas de segurança.
Os clientes que tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma denúncia podem procurar os Correios pelos canais oficiais de atendimento, que são os telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-7250100 (para todo o Brasil), além do chat e Fale Conosco, no site www.correios.com.br.