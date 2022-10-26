Presos da segurança máxima de Viana fazem greve de fome

Presos da Penitenciária de Segurança Máxima 1, localizada no Complexo Penitenciário de Viana, iniciaram na manhã desta quarta-feira (26) uma greve de fome. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a mobilização ocorre em três galerias da unidade, onde os detentos se recusaram a receber a alimentação. Não foi informado o número de detentos envolvidos no protesto.

A motivação seria a qualidade da comida, que apontam estar sendo servida azeda ou com alimentos mal cozidos, e ainda uma suposta violência que estaria sendo praticada pela direção da unidade e por alguns inspetores penitenciários.

Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Os relatos foram feitos por familiares em grupos de aplicativos: “Eles estão fornecendo comida azeda, carne crua. Os detentos resolveram que, se nada for feito, vão partir para greve de fome”.

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Outro depoimento informa: “Eles estão tendo seus direitos violados, recebendo maus tratos. Já denunciamos que a Máxima 1 está em guerra e nossas denúncias não foram respondidas”. Outro acrescenta: “Não vão comer. Eles estão humilhando os presos demais.” “Os agentes estão batendo nos presos”.

O QUE DIZ A SEJUS

Por nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela administração das unidades do sistema prisional capixaba , informou que internos de três galerias da Penitenciária de Segurança Máxima 1, no Complexo de Viana, se recusaram a receber a alimentação na manhã desta quarta-feira (26).

Mas nega que esteja ocorrendo motim ou rebelião na unidade: “A Sejus reitera, no entanto, que não há motim ou rebelião na unidade, nem maiores tumultos”.

A secretaria acrescenta que “mantém padrões de vigilância, de forma rotineira, para impedir a entrada de drogas e materiais proibidos na unidade, sempre atuando dentro da legalidade”.