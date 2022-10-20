Procurado por homicídio é preso na porta de presídio após ir buscar amigo em Viana

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) explicou que policiais penais da Diretoria de Segurança Prisional (DSP) faziam uma ronda no entorno do complexo e localizaram um Toyota Corolla prata com três indivíduos na frente da unidade. Durante a abordagem, constataram que um deles estava com mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica e, posteriormente, ao Centro de Triagem de Viana (CTV).