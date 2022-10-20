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Caso inusitado

Procurado por homicídio é preso na porta de presídio após ir buscar amigo em Viana

Contra Samuel havia um mandado de prisão preventiva por homicídio ocorrido em Guarapari; ele foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 12:16

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 out 2022 às 12:16
Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo
Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem identificado como Samuel dos Santos Silva, de 26 anos, foi preso na porta do Complexo Penitenciário de Viana, na Grande Vitória, nesta quarta-feira (19), após ir buscar um amigo que estava saindo da unidade temporariamente. Contra Samuel havia um mandado de prisão preventiva por homicídio ocorrido em Guarapari. 
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) explicou que policiais penais da Diretoria de Segurança Prisional (DSP) faziam uma ronda no entorno do complexo e localizaram um Toyota Corolla prata com três indivíduos na frente da unidade. Durante a abordagem, constataram que um deles estava com mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica e, posteriormente, ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O fato inusitado, segundo os agentes, ocorreu porque Samuel foi até a porta do presídio buscar um amigo que estava de saída temporária da unidade. Diferente do colega que deixou a prisão, Samuel acabou ficando. 

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