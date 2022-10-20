Procurado por homicídio é preso na porta de presídio após ir buscar amigo em Viana

Um homem identificado como Samuel dos Santos Silva, de 26 anos, foi preso na porta do Complexo Penitenciário de Viana, na Grande Vitória, nesta quarta-feira (19), após ir buscar um amigo que estava saindo da unidade temporariamente. Contra Samuel havia um mandado de prisão preventiva por homicídio ocorrido em Guarapari.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) explicou que policiais penais da Diretoria de Segurança Prisional (DSP) faziam uma ronda no entorno do complexo e localizaram um Toyota Corolla prata com três indivíduos na frente da unidade. Durante a abordagem, constataram que um deles estava com mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica e, posteriormente, ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O fato inusitado, segundo os agentes, ocorreu porque Samuel foi até a porta do presídio buscar um amigo que estava de saída temporária da unidade. Diferente do colega que deixou a prisão, Samuel acabou ficando.