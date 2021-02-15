Prefeitura acaba com festa clandestina em marina de Vitória

Secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo de Oliveira, fala sobre operações de fiscalização durante o carnaval Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma marina no bairro Santa Luiza foi alvo de fiscalização da Prefeitura de Vitória, no domingo (15), por promover uma festa clandestina e incitar a aglomeração de pessoas. Na Capital e em outras cidades do Espírito Santo , eventos particulares e blocos de ruas estão proibidos por decretos de combate à pandemia da Covid-19

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta segunda (15), o secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo de Oliveira, detalhou que, desde a última sexta-feira (12), quase 60 estabelecimentos foram vistoriados.

“Desde a sexta de carnaval, 58 estabelecimentos foram vistoriados e alguns interditados, porque promoviam aglomeração, o que fere os decretos de combate ao coronavírus. Desde a semana passada também fizemos ações para orientar e prevenir para que não acontecessem essas aglomerações, esse tipo de festa”, disse.

Sobre a marina, Oliveira explicou: “Uma marina foi fechada ontem, em Vitória, porque estava tendo uma festa clandestina, sem autorização. Recebemos a denúncia e a equipe foi para lá. Todo o som foi apreendido e a festa foi encerrada”.

O secretário lembrou ainda que o cidadão que flagrar alguma situação de descumprimento do decreto para enfrentamento da pandemia da Covid-19 pode denunciar pelo telefone 156.