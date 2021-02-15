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Folião solitário toca tarol pelas ruas de Guarapari. Veja vídeo

O batuque chamou a atenção dos moradores da região da Enseada Azul, que gravaram o "desfile", na noite de sábado (14)
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 fev 2021 às 21:35

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 21:35

Folião solitário em Peracanga, Guarapari
Folião solitário toca tarol pelas ruas da Enseada Azul, em Guarapari,   Crédito: Reprodução
Por causa da pandemia do novo coronavírus, o carnaval de 2021 está sendo diferente de todos os anteriores. Para impedir aglomeração e disseminação da Covid-19,  os tradicionais bloquinhos foram proibidos de circular pelas ruas. Mas uma cena curiosa chamou a atenção dos moradores de Guarapari na noite de sábado (13). 
Eles flagraram um "folião solitário" tocando um tarol, instrumento utilizado em baterias de escolas de samba, pelas ruas da Enseada Azul, em Guarapari, próximo à praia de Peracanga. O batuque divertiu vizinhos, que gravaram o "desfile". 
“Estávamos na varanda quando ouvimos o som de um instrumento de bateria. Batemos palmas para incentivar a alegria daquela pessoa. Ele estava sozinho tocando pela avenida, em pleno sábado de carnaval, com a rua vazia”, conta a jornalista Andrea Resende, que fez o vídeo.

CARNAVAL DIFERENTE

Por causa das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o carnaval de 2021 será sem música e sem bloco nas ruas. O governo do Espírito Santo não autorizou a realização de nenhum evento festivo no feriadão, já que o Estado vive a expansão da segunda fase de casos de Covid-19.
No âmbito municipal, algumas prefeituras também decretaram, inclusive, que haverá expediente normal durante os dias de folia e determinaram regras e punições para evitar o contágio pelo vírus nas ruas e em ambientes privados.
Por meio de decretos, as portarias proibiram a realização de blocos e festas com carros de som. Em Guarapari, também foram colocadas barreiras sanitárias para impedir o acesso ao município por ônibus e vans de turismo. 
Em todo o Estado, a Polícia Militar a as guardas municipais fazem ações de fiscalização para desarticular festas clandestinas e dispersas aglomerações. 

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