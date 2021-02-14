Polícia usa balas de borracha e gás para dispersar grupos em Marataízes

Balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta foram usados na madrugada deste domingo (14), em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, para dispersar pessoas que estavam aglomeradas na Praia Central. Durante a ação da equipe de fiscalização, um homem foi detido por desacato e levado para a delegacia de Itapemirim.
Segundo o secretário de Defesa do município, Anderson Gouveia, a ação foi realizada por volta das 2h, pela força-tarefa formada pela Guarda Municipal e Polícia Militar, após os grupos serem identificados pelo sistema de videomonitoramento do município.
“Pelo videomonitoramento, observamos a aglomeração com carro de som. Fomos ao local e pedimos para se retirarem, explicando que o decreto não permite isso (realização de eventos e carros de som que promovam concentração de pessoas). Mas fomos recebidos com garrafadas e tivemos que agir. Eram cerca de 350 a 400 pessoas”, explicou o secretário.
Ainda de acordo com Gouveia, além da aglomeração com som alto, que estão proibidos, o grupo fechou uma rua. “Nós estávamos observando pelo videomonitoramento. Eles foram se juntando devagar e ocuparam a rua. Enquanto não tinha carro de som, não intervimos, mas a partir do momento que começou a utilização das caixas de música e moto com escapamento alto, fomos até o local”.
O secretário reforça que a fiscalização continuará atuando todos os dias deste período de carnaval para garantir que seja cumprido o decreto municipal, que proíbe festas e eventos e a permanência e circulação de instrumentos amplificadores de som, bem como som automotivo e equipamentos sonoros portáteis em praias e ruas, entre os dias 12 e 21 deste mês.
A Polícia Militar informou que "em caso de situações de flagrante de aglomeração, os cidadãos são orientados sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras e destacou não é possível impedir a presença das pessoas nas ruas, mas havendo insistência e desobediência, as equipes policiais, com o uso progressivo da força, faz a dispersão dos indivíduos que estiverem aglomerados."
A polícia complementou que "cabe à população se conscientizar e respeitar os protocolos de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Caso haja alteração das medidas restritivas, a PMES irá atuar de acordo com a legislação vigente, prestando apoio aos órgãos municipais na fiscalização. As ações de combate ao descumprimento dos decretos são feitas em cima do mapa de denúncias que chegam ao Ciodes 190 e ao Disque-Denúncia 181, em parceria com o Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais."