Polícia usa balas de borracha e gás para dispersar grupos em Marataízes

Moradores registram aglomeração em Marataízes durante o feriado de carnaval Crédito: divulgação/internauta

Balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta foram usados na madrugada deste domingo (14), em Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo , para dispersar pessoas que estavam aglomeradas na Praia Central. Durante a ação da equipe de fiscalização, um homem foi detido por desacato e levado para a delegacia de Itapemirim.

Segundo o secretário de Defesa do município, Anderson Gouveia, a ação foi realizada por volta das 2h, pela força-tarefa formada pela Guarda Municipal e Polícia Militar , após os grupos serem identificados pelo sistema de videomonitoramento do município.

“Pelo videomonitoramento, observamos a aglomeração com carro de som. Fomos ao local e pedimos para se retirarem, explicando que o decreto não permite isso (realização de eventos e carros de som que promovam concentração de pessoas). Mas fomos recebidos com garrafadas e tivemos que agir. Eram cerca de 350 a 400 pessoas”, explicou o secretário.

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Ainda de acordo com Gouveia, além da aglomeração com som alto, que estão proibidos, o grupo fechou uma rua. “Nós estávamos observando pelo videomonitoramento. Eles foram se juntando devagar e ocuparam a rua. Enquanto não tinha carro de som, não intervimos, mas a partir do momento que começou a utilização das caixas de música e moto com escapamento alto, fomos até o local”.

A Polícia Militar informou que "em caso de situações de flagrante de aglomeração, os cidadãos são orientados sobre as medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, como afastamento social e uso de máscaras e destacou não é possível impedir a presença das pessoas nas ruas, mas havendo insistência e desobediência, as equipes policiais, com o uso progressivo da força, faz a dispersão dos indivíduos que estiverem aglomerados."