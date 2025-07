Alimentação

Prefeitura de Vitória dá nova data para abrir o Restaurante Popular

Executivo municipal já mudou dia de abertura do espaço ao menos três vezes anteriormente, sendo que a última promessa era inaugurar o local até o fim de junho, o que não foi cumprido

A promessa foi feita pela chefe da secretaria, Soraya Manato, e por outros representantes da pasta em reunião com o MPES, realizada por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (Caco), para discutir a política de segurança alimentar e nutricional no município.>

O encontro ocorreu no dia 26 de junho e foi conduzido pela dirigente do Caco, a procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval, e pela promotora de Justiça Cível de Vitória Sandra Maria Ferreira de Souza.>

O MPES informou que seguirá acompanhando e fiscalizando a execução das ações relacionadas à reabertura e ao funcionamento do Restaurante Popular, para assegurar a efetividade da política pública de segurança alimentar no município.>

Data de abertura já foi mudada três vezes

As obras de reestruturação do restaurante começaram em 2023, e a data de reinauguração do local, fechado desde 2016, já havia sido adiada algumas vezes. Inicialmente, a previsão para a reabertura era julho de 2024. Depois, mudou para março de 2025 e, mais recentemente, para o fim do primeiro semestre.>