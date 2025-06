Saiba mais

Praia do Canto recebe obra de nova estação para evitar alagamentos

Intervenção faz parte de um projeto da prefeitura para recuperar as estações de bombeamento de Vitória, cujo investimento é de R$ 93 milhões

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:13

Obra para construção da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) da Praia do Canto Crédito: Ricardo Medeiros

Quem circula por Vitória já deve ter percebido, há um tempo, alguns tapumes perto da via de acesso à Ilha do Frade. A obra, que já ocorre há alguns meses, não é para a expansão da área de lazer da Praça dos Namorados. Na verdade, faz parte de um projeto do município para melhorar a capacidade das estações de bombeamento e evitar alagamentos na região.>

No local, a prefeitura está construindo a nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) da Praia do Canto. Na última semana, inclusive, uma pista da Avenida Desembargador Alfredo Cabral, no sentido Avenida Saturnino de Brito, foi interditada e o trânsito de saída da Ilha do Frade foi desviado para a pista ao lado, antes da Praça Governador José Moraes, dividindo espaço com o fluxo de veículos que acessam o bairro.>

A interdição ocorreu porque os operários iniciaram a ligação da estação nova com a antiga, que fica ao lado do posto de combustíveis Marcela, no centro da Avenida Saturnino de Brito. A obra para a implantação da tubulação ocorre a seis metros de profundidade. >

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a intervenção, por enquanto, ocorre somente com a interdição do acesso à Ilha do Frade. As obras devem levar ao bloqueio do trânsito também na Saturnino de Brito, mas ainda não há previsão para ocorrer essa intervenção.>

>

A obra na Ebap faz parte de um programa maior da prefeitura de recuperação de todas as estações de bombeamento da cidade, cujo investimento é de R$ 93 milhões.>

As estações controlam o nível das águas das chuvas nas galerias de macrodrenagem da cidade, evitando ainda que a maré alta entre nas galerias e provoque alagamentos em períodos secos, algo que ocorre principalmente em março.>

Segundo a prefeitura, todas as estações foram construídas há mais dez anos e, apesar das manutenções constantes, possuem equipamentos obsoletos, que estão no limite operacional na prevenção de alagamentos.>

Faz parte da requalificação a construção, instalação e o comissionamento de um centro de comando de operações que vai atuar em todas as estações como um único sistema.>

