R$ 3,5 milhões

Espaço para embarcações na Praia da Guarderia deve ficar pronto em fevereiro de 2026

Ordem de serviço para guarderia náutica será assinada neste sábado (28), e expectativa é que as obras sejam concluídas em 240 dias

O projeto da Guarderia Náutica Municipal, em Vitória, para abrigar embarcações, anunciado em outubro de 2024 , deve sair do papel nas próximas semanas. Neste sábado (28), a prefeitura da Capital vai assinar a ordem de serviço para dar início às obras do empreendimento. Serão investidos R$ 3,5 milhões advindos da compensação financeira dos royalties de petróleo e gás e a expectativa é que a estrutura fique pronta até fevereiro de 2026.>

A estrutura será construída na Praia da Guarderia, que fica na altura da Praça dos Desejos, na Praia do Canto. O espaço terá um pátio e um prédio, totalizando uma área de 1,4 mil m².>

A expectativa é de que haja mais segurança para armazenamento das embarcações com a nova área. Hoje, os barcos ficam espalhados ao longo da orla e do calçadão. Em junho de 2024, inclusive, caiaques foram destruídos após um incêndio na Praia da Guarderia, no mesmo local onde a nova estrutura será erguida. Um guia de passeios turísticos, na época, relatou à reportagem ter tido um prejuízo de mais de R$ 80 mil.>