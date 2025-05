Opção de lazer

Praça do Centro de Vila Velha vai reabrir com parque pet e academia

Espaço será entregue como parque urbano e deve ser inaugurado na próxima sexta-feira (23)

A antiga Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, está prestes a ser reaberta como um novo parque urbano. A expectativa da prefeitura é de que a inauguração aconteça na próxima sexta-feira (23). O espaço passa pela fase final das obras e já conta com grande parte da intervenção concluída. >

Com investimento de R$ 5,32 milhões, a área de 12.287 m² vai abrigar academia ao ar livre em aço inox, parque para pets, playground infantil, espaço para food trucks e área destinada a barraquinhas. A revitalização faz parte do programa “Café na Obra” e recebeu visita técnica da prefeitura na manhã desta sexta-feira (16).>

Segundo a secretária de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante faltam detalhes para encerrar a obra, como a instalação de postes de iluminação, fechamento em vidro do prédio conhecido como Titanic — antigo teatro que já foi sede da prefeitura e da Câmara — e finalização de pisos, banheiros e guarda-corpo no entorno do lago.>

A praça leva o nome de Duque de Caxias em homenagem ao patrono do Exército Brasileiro. Segundo o prefeito, a reinauguração do espaço terá uma cerimônia especial para destacar essa ligação com a única unidade militar do Exército no Estado.>