Caso na Prainha

Mãe e padrasto são presos após agredir aluna em escola de Vila Velha

Homem de 33 anos foi autuado em flagrante por vias de fatos e injúria cometida contra adolescente e mulher, de 35, pelos mesmos crimes, e ainda ameaça na forma da Lei Maria da Penha

Uma confusão envolvendo uma aluna e a mãe e o padrasto dela terminou com a prisão do casal em uma escola estadual na Prainha, em Vila Velha. A Polícia Militar disse que foi acionada após denúncias de que a mulher de 35 anos e o companheiro dela, de 33, teriam agredido a adolescente de 16 anos dentro da instituição de ensino, na presença de funcionários e de outros estudantes. Os dois foram autuados em flagrante e encaminhados a um presídio. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para não expor a vítima, que é menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).>