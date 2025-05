Morro do Cabral

Dois suspeitos são presos em operação contra tráfico e homicídio em Vitória

Um dos indivíduos foi preso por homicídio e o outro autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa; veículo usado em crimes também foi apreendido

Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil no Morro do Cabral, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (16). A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas e a apuração de homicídios registrados na região. Um dos suspeitos foi detido em cumprimento de mandado de prisão por um homicídio, enquanto o outro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. >

A operação contou com o apoio de policiais do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), do Serviço de Inteligência e Planejamento (Siplan), da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) e da Diretoria de Operações Táticas (DOT), da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).>