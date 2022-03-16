Por erro, julgamento de crime bárbaro no ES é marcado para feriado

O agendamento equivocado aconteceu em fevereiro deste ano e previa a sessão no próximo dia 14 de abril. Conforme consta nos andamentos do processo, no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
, o erro foi constatado na semana seguinte pela própria juíza Daniela Pellegrino de Freitas Nemer, da Terceira Vara Criminal da Serra
.
Desde então, não foi determinada uma nova data para início do julgamento. A ausência de uma nova designação e o equívoco no primeiro agendamento, esperado desde 2017, deixou a família da vítima indignada e desanimada, segundo o advogado de acusação Fábio Marçal Vasconcellos.
Segundo o profissional, um dos temores é que os réus sejam soltos devido à demora do processo. "Isso vem se arrastando há anos e possivelmente perdemos uma data legítima para a sessão. Há o risco de um habeas corpus ser aceito pelo tempo que o caso vem se prorrogando", afirmou.
Desde o início de 2019, quando a Justiça decidiu pela pronúncia dos acusados – entendendo que deveriam ir ao Tribunal de Júri porque o crime foi doloso (com intenção) –, as defesas de Rogério Costa de Almeida e Alexandre Santos de Souza tentaram a soltura cinco vezes, mas todos os pedidos foram negados.
Responsável pelo sistema prisional capixaba, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)
informou que ambos estão presos desde o dia 25 de agosto de 2017, por homicídio qualificado ao impedirem a vítima de se defender. Os dois estão no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, no Complexo de Xuri.
Questionado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo afirmou apenas que "a previsão é que o julgamento ocorra no mês de maio". A reportagem de A Gazeta não conseguiu falar com os advogados que defendem os réus, mas reforça que o espaço está aberto para a manifestação das defesas.
Na época, a Polícia Civil
divulgou um vídeo que mostra o momento em que a jovem é sequestrada pelos dois, perto do prédio em que morava. Ela foi feita refém por horas dentro de um carro. Quando conseguiu sair, acabou agredida com socos e chutes e sendo estrangulada em seguida.
No mesmo dia, o corpo da advogada foi jogado em uma rua e o ex-noivo tentou forjar um atropelamento, passando com o automóvel por cima dela. As investigações apontaram que Gabriela foi morta porque Rogério não aceitou o fim do relacionamento, que durou cerca de cinco anos.