Família de advogada morta pelo ex na Serra ainda espera por julgamento

sequestrou, estrangulou e atropelou Gabriela. Os dois estão presos, mas até hoje não foram julgados. A angústia da família da advogada Gabriela Silva de Jesus já dura dois anos. No dia 24 de agosto de 2017, a jovem foi morta pelo ex-noivo, Rogério Costa de Almeida, em Colina de Laranjeiras, na Serra . Com ajuda de um amigo, ele. Os dois estão presos, mas até hoje não foram julgados.

Faz dois anos que a nossa vida não é mais a mesma. Por mais que a gente saiba que eles estão presos, não ter uma definição de data, de julgamento, deixa a gente bem apreensivo, angustiado Fabiana Silva, mãe de Gabriela

A última atualização do caso, que corre na 3ª Vara Criminal da Serra, foi feita na última quinta-feira (22). Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo , os autos foram encaminhados para despacho.

De acordo com a advogada da família de Gabriela, Adriana Ferreira da Cruz, a previsão é que a data do júri seja anunciada ainda este ano. Apesar disso, o julgamento só deve acontecer em 2020.

"O processo já havia sido mandado para despacho, mas o Rogério trocou de defesa e eles entraram com recurso, uma estratégia para ganhar mais tempo. A juíza então deu um prazo para que ele informasse as razões do recurso. Esse prazo já passou e agora estamos aguardando a decisão. Acreditamos que após esta decisão a data do júri vai ser marcada. Mas infelizmente não acredito que o julgamento aconteça este ano", disse.

RELEMBRE O CASO

Serra, e estacionaram o veículo, um Fiat Idea, de forma que a mulher, ao andar na calçada, em direção ao ponto de ônibus, não percebeu que eles estavam ali. Para cometer o crime, Rogério Costa de Almeida contou com a ajuda do amigo Alexandre Santos de Souza. Um vídeo, divulgado pela Polícia Civil , mostrou que os dois rapazes se aproximam do prédio onde Gabriela morava, em Colina de Laranjeiras, na, e estacionaram o veículo, um Fiat Idea, de forma que a mulher, ao andar na calçada, em direção ao ponto de ônibus, não percebeu que eles estavam ali.

Quando a vítima saiu de casa para ir ao trabalho e se aproximou do carro, um dos bandidos rendeu a jovem e a empurrou para dentro do veículo. Confira no vídeo:

Gabriela foi mantida refém pela dupla até as 20 horas, quando ela conseguiu sair do veículo. A advogada chegou a pedir socorro, mas foi agredida com socos e chutes. Crianças presenciaram a vítima sendo estrangulada e jogada para dentro do veículo.

Por volta das 21h30, a perícia da Polícia Civil foi acionada por conta de um suposto atropelamento na Rua Monte das Oliveiras, em Colina de Laranjeiras, na Serra. No local, a perícia constatou que a vítima estava com marcas de estrangulamento. Após investigações, policiais chegaram até Rogério e Alexandre, que foram presos em flagrante.

Acusado atropelou corpo da ex para simular acidente

Gabriela e Rogério namoraram de fevereiro de 2012 até janeiro de 2017, quando, então noivos, terminaram a relação. Segundo a polícia, o crime teria sido cometido por causa de ciúmes, já que Gabriela estava em outro relacionamento e Rogério não aceitava.

Rogério foi preso acusado de assassinar a ex-noiva Gabriela Silva com a ajuda do amigo Crédito: Montagem | Gazeta Online

Preso enquanto, o acusado de matar a ex-noiva contou que Gabriela teria começado a gritar por socorro. A dupla de amigos abordou a vítima novamente, colocou ela de volta no carro e esganaram Gabriela. O corpo dela foi jogado na mesma rua. Para simular um acidente, Rogério deu ré no carro e passou com o veículo sobre o corpo da ex-noiva.