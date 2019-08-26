Família de advogada morta pelo ex na Serra ainda espera por julgamento

A angústia da família da advogada Gabriela Silva de Jesus já dura dois anos. No dia 24 de agosto de 2017, a jovem foi morta pelo ex-noivo, Rogério Costa de Almeida, em Colina de Laranjeiras, na Serra. Com ajuda de um amigo, ele sequestrou, estrangulou e atropelou Gabriela. Os dois estão presos, mas até hoje não foram julgados.
Faz dois anos que a nossa vida não é mais a mesma. Por mais que a gente saiba que eles estão presos, não ter uma definição de data, de julgamento, deixa a gente bem apreensivo, angustiado
A última atualização do caso, que corre na 3ª Vara Criminal da Serra, foi feita na última quinta-feira (22). Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os autos foram encaminhados para despacho.
De acordo com a advogada da família de Gabriela, Adriana Ferreira da Cruz, a previsão é que a data do júri seja anunciada ainda este ano. Apesar disso, o julgamento só deve acontecer em 2020.
"O processo já havia sido mandado para despacho, mas o Rogério trocou de defesa e eles entraram com recurso, uma estratégia para ganhar mais tempo. A juíza então deu um prazo para que ele informasse as razões do recurso. Esse prazo já passou e agora estamos aguardando a decisão. Acreditamos que após esta decisão a data do júri vai ser marcada. Mas infelizmente não acredito que o julgamento aconteça este ano", disse.
RELEMBRE O CASO
Para cometer o crime, Rogério Costa de Almeida contou com a ajuda do amigo Alexandre Santos de Souza. Um vídeo, divulgado pela Polícia Civil, mostrou que os dois rapazes se aproximam do prédio onde Gabriela morava, em Colina de Laranjeiras, na Serra, e estacionaram o veículo, um Fiat Idea, de forma que a mulher, ao andar na calçada, em direção ao ponto de ônibus, não percebeu que eles estavam ali.
Quando a vítima saiu de casa para ir ao trabalho e se aproximou do carro, um dos bandidos rendeu a jovem e a empurrou para dentro do veículo. Confira no vídeo:
Gabriela foi mantida refém pela dupla até as 20 horas, quando ela conseguiu sair do veículo. A advogada chegou a pedir socorro, mas foi agredida com socos e chutes. Crianças presenciaram a vítima sendo estrangulada e jogada para dentro do veículo.
Por volta das 21h30, a perícia da Polícia Civil foi acionada por conta de um suposto atropelamento na Rua Monte das Oliveiras, em Colina de Laranjeiras, na Serra. No local, a perícia constatou que a vítima estava com marcas de estrangulamento. Após investigações, policiais chegaram até Rogério e Alexandre, que foram presos em flagrante.
Acusado atropelou corpo da ex para simular acidente
Gabriela e Rogério namoraram de fevereiro de 2012 até janeiro de 2017, quando, então noivos, terminaram a relação. Segundo a polícia, o crime teria sido cometido por causa de ciúmes, já que Gabriela estava em outro relacionamento e Rogério não aceitava.
Preso enquanto, o acusado de matar a ex-noiva contou que Gabriela teria começado a gritar por socorro. A dupla de amigos abordou a vítima novamente, colocou ela de volta no carro e esganaram Gabriela. O corpo dela foi jogado na mesma rua. Para simular um acidente, Rogério deu ré no carro e passou com o veículo sobre o corpo da ex-noiva.
Rogério e Alexandre foram indiciados por sequestro, tortura e homicídio qualificado. As penas máximas destes crimes somadas chegam a 46 anos de prisão.