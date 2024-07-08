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Transtorno

População relata falta de água 2 dias após manutenção na Grande Vitória

Cesan havia garantido que trabalho de manutenção nas estações do Sistema Jucu seria das 4h às 23h de sábado (6), com retorno do abastecimento até a noite de domingo (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2024 às 08:25

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 08:25

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
A previsão era que a água voltasse até a noite de domingo (7), mas alguns moradores reclamam da demora Crédito: EBC
Moradores de alguns bairros da Grande Vitória têm enfrentado falta de água na manhã desta segunda-feira (8), dois dias após uma manutenção programada divulgada pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). O trabalho nas estações do Sistema Jucu aconteceu entre 4h e 23h de sábado (6), suspendendo o abastecimento. A previsão inicial, no entanto, era que o abastecimento de água voltasse ao normal até 24 horas após conclusão dos trabalhos, ou seja, até a noite de domingo (7).
Bairros sem água, segundo relatos enviados à reportagem de A Gazeta:
  • Riviera da Barra, em Vila Velha
  • Itaparica, em Vila Velha
  • Barraramares, em Vila Velha
  • Cidade da Barra, em Vila Velha
  • Residencial Coqueiral, em Vila Velha
  • Ataíde, em Vila Velha
  • Boa Vista 2, em Vila Velha
  • Cavalieri, em Vila Velha
  • Praia de Gaivotas, em Vila Velha
  • Centro de Vitória
Algumas reclamações também foram enviadas ao Bom Dia, Espírito Santo, da TV Gazeta. Moradores do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, relataram que o prazo não havia sido cumprido. "A Cesan não cumpriu o compromisso. Estamos há mais de 48 horas sem água! Socorro", disse Wanderley Silva. Moradora do mesmo bairro, Ingrid Lima fez uma reclamação semelhante: "Gostaria de saber a previsão de volta, impossível ficar sem água com duas crianças em casa".
Conforme publicado por A Gazeta, o serviço da Cesan seria uma preparação para o verão, quando há maior consumo de água. A ideia era substituir alguns geradores de energia e fazer uma manutenção no sistema operacional.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o gerente Metropolitano Sul da Cesan, João Vitor Petri, afirmou que a companhia iniciou o reabastecimento ainda no sábado (6), operando em capacidade máxima. O gerente explicou que a água demora mais para chegar nas pontas, ou seja, em regiões mais distantes das estações, mas que a companhia segue empenhada no reabastecimento.
"O objetivo da manutenção era colocar equipamentos modernos na nossa rede de distribuição. Depois das 23h de sábado (6), retomamos a distribuição. Ocorre que quando o sistema fica um período sem água, há um passivo de abastecimento. Naturalmente a água demora a chegar em todas as pontas, como a Região 5 em Vila Velha. A gente opera com as estações em capacidade máxima, é um volume grande de água", afirmou. 
Durante o processo de reabastecimento, segundo o gerente da Cesan, alguns imprevistos podem ser observados, como aconteceu na madrugada de domingo (7), na Avenida Carlos Lindenberg, onde houve um vazamento. O problema foi resolvido, e não há qualquer outro vazamento.
A Companhia Espírito-Santense de Saneamento informou que garante o abastecimento nestas regiões por caminhões-pipa. A orientação é que a população acione o 115 em caso de escassez.

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