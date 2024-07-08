População relata falta de água 2 dias após manutenção na Grande Vitória

A previsão era que a água voltasse até a noite de domingo (7), mas alguns moradores reclamam da demora Crédito: EBC

Bairros sem água, segundo relatos enviados à reportagem de A Gazeta:

Riviera da Barra, em Vila Velha



Itaparica, em Vila Velha



Barraramares, em Vila Velha



Cidade da Barra, em Vila Velha



Residencial Coqueiral, em Vila Velha



Ataíde, em Vila Velha



Boa Vista 2, em Vila Velha



Cavalieri, em Vila Velha



Praia de Gaivotas, em Vila Velha



Centro de Vitória



Algumas reclamações também foram enviadas ao Bom Dia, Espírito Santo, da TV Gazeta. Moradores do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, relataram que o prazo não havia sido cumprido. "A Cesan não cumpriu o compromisso. Estamos há mais de 48 horas sem água! Socorro", disse Wanderley Silva. Moradora do mesmo bairro, Ingrid Lima fez uma reclamação semelhante: "Gostaria de saber a previsão de volta, impossível ficar sem água com duas crianças em casa".

Conforme publicado por A Gazeta, o serviço da Cesan seria uma preparação para o verão, quando há maior consumo de água. A ideia era substituir alguns geradores de energia e fazer uma manutenção no sistema operacional.

08/Jul, ainda sem água. Itaparica, Vila Velha. — Giovani do Nascimento Abranches (@giovani_na) July 8, 2024

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o gerente Metropolitano Sul da Cesan, João Vitor Petri, afirmou que a companhia iniciou o reabastecimento ainda no sábado (6), operando em capacidade máxima. O gerente explicou que a água demora mais para chegar nas pontas, ou seja, em regiões mais distantes das estações, mas que a companhia segue empenhada no reabastecimento.

"O objetivo da manutenção era colocar equipamentos modernos na nossa rede de distribuição. Depois das 23h de sábado (6), retomamos a distribuição. Ocorre que quando o sistema fica um período sem água, há um passivo de abastecimento. Naturalmente a água demora a chegar em todas as pontas, como a Região 5 em Vila Velha. A gente opera com as estações em capacidade máxima, é um volume grande de água", afirmou.

Durante o processo de reabastecimento, segundo o gerente da Cesan, alguns imprevistos podem ser observados, como aconteceu na madrugada de domingo (7), na Avenida Carlos Lindenberg, onde houve um vazamento. O problema foi resolvido, e não há qualquer outro vazamento.