População relata falta de água 2 dias após manutenção na Grande Vitória

Moradores de alguns bairros da Grande Vitória têm enfrentado falta de água na manhã desta segunda-feira (8), dois dias após uma manutenção programada divulgada pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan). O trabalho nas estações do Sistema Jucu aconteceu entre 4h e 23h de sábado (6), suspendendo o abastecimento. A previsão inicial, no entanto, era que o abastecimento de água voltasse ao normal até 24 horas após conclusão dos trabalhos, ou seja, até a noite de domingo (7).
Bairros sem água, segundo relatos enviados à reportagem de A Gazeta:
- Riviera da Barra, em Vila Velha
- Itaparica, em Vila Velha
- Barraramares, em Vila Velha
- Cidade da Barra, em Vila Velha
- Residencial Coqueiral, em Vila Velha
- Ataíde, em Vila Velha
- Boa Vista 2, em Vila Velha
- Cavalieri, em Vila Velha
- Praia de Gaivotas, em Vila Velha
- Centro de Vitória
Algumas reclamações também foram enviadas ao Bom Dia, Espírito Santo, da TV Gazeta. Moradores do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, relataram que o prazo não havia sido cumprido. "A Cesan não cumpriu o compromisso. Estamos há mais de 48 horas sem água! Socorro", disse Wanderley Silva. Moradora do mesmo bairro, Ingrid Lima fez uma reclamação semelhante: "Gostaria de saber a previsão de volta, impossível ficar sem água com duas crianças em casa".
Conforme publicado por A Gazeta, o serviço da Cesan seria uma preparação para o verão, quando há maior consumo de água. A ideia era substituir alguns geradores de energia e fazer uma manutenção no sistema operacional.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o gerente Metropolitano Sul da Cesan, João Vitor Petri, afirmou que a companhia iniciou o reabastecimento ainda no sábado (6), operando em capacidade máxima. O gerente explicou que a água demora mais para chegar nas pontas, ou seja, em regiões mais distantes das estações, mas que a companhia segue empenhada no reabastecimento.
"O objetivo da manutenção era colocar equipamentos modernos na nossa rede de distribuição. Depois das 23h de sábado (6), retomamos a distribuição. Ocorre que quando o sistema fica um período sem água, há um passivo de abastecimento. Naturalmente a água demora a chegar em todas as pontas, como a Região 5 em Vila Velha. A gente opera com as estações em capacidade máxima, é um volume grande de água", afirmou.
Durante o processo de reabastecimento, segundo o gerente da Cesan, alguns imprevistos podem ser observados, como aconteceu na madrugada de domingo (7), na Avenida Carlos Lindenberg, onde houve um vazamento. O problema foi resolvido, e não há qualquer outro vazamento.
A Companhia Espírito-Santense de Saneamento informou que garante o abastecimento nestas regiões por caminhões-pipa. A orientação é que a população acione o 115 em caso de escassez.