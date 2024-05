Dia Mundial sem Tabaco

Prefeituras da Grande Vitória oferecem serviço contra o tabagismo; saiba como participar

Ações buscam enfrentar o tabagismo em dois eixos: na prevenção e no tratamento dos tabagistas; saiba mais

O Dia Mundial sem Tabaco é uma data celebrada anualmente no dia 31 de maio. A campanha tem o objetivo de chamar a atenção para a epidemia do tabaco e para as mortes que causa, informando o público sobre os perigos do uso do tabaco e as ações da Organização Mundial da Saúde para o controle do tabagismo.

A campanha também visa informar as pessoas sobre o que podem fazer para ter uma vida saudável e proteger crianças, adolescentes e jovens das consequências devastadoras do tabagismo.

Saiba quais são os serviços oferecidos pelas prefeituras da Grande Vitória contra o tabagismo

Vitória

Em Vitória, todas as 29 unidades de saúde estão aptas a realizarem as ações para enfrentar o tabagismo em dois eixos: na prevenção e no tratamento dos tabagistas, por meio dos Grupos de Apoio Terapêutico ao Tabagismo (GATT). Para o munícipe que deseja parar de fumar, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima e iniciar o tratamento no início de um novo GATT. O GATT é o preconizado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), que inclui a abordagem cognitivo-comportamental do fumante, com treinamento de habilidades comportamentais, visando à cessação e à prevenção da recaída. O indivíduo deve passar por uma consulta de avaliação clínica antes de iniciar as sessões de abordagem.

Vila Velha

Em Vila Velha, munícipes encontram no Programa de Tabagismo o apoio para parar de fumar e é alto o índice de abandono do cigarro: cerca de 85% dos participantes deixam de utilizar o cigarro e 15% conseguem diminuir pela metade o consumo diário.

Os grupos de apoio, iniciativa do Programa de Tabagismo promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha acontecem em 12 Unidades de Saúde da cidade e será implantado em outras oito, contemplando todas as regiões administrativas da cidade. Os grupos são acompanhados por uma equipe multidisciplinar.

Quem tiver interesse em participar do Programa deve buscar uma das Unidades de Saúde e se cadastrar. É feita uma entrevista onde a equipe faz a anamnese do munícipe, para saber se ele tem comorbidades, alergias e, a partir daí, é definido como será o seu tratamento: uso de adesivos, medicamento ou goma mastigável, que são entregues pela própria Unidade de Saúde.

Em Vila Velha, os munícipes podem se inscrever para participar do Programa de Tabagismo nas seguintes Unidades de Saúde: Divino Espírito Santo, Jaburuna, Ibes, Jardim Colorado, Dom João Batista, São Torquato, Vila Batista, Vale Encantado, Jardim Marilândia, Barra do Jucu, Ponta da Fruta e Ulisses Guimarães.

Serra

A Secretaria de Saúde da Serra informa que possui o Programa de Controle do Tabagismo. No ano de 2023, 280 pacientes participaram do programa, que formou ao longo desse mesmo ano 14 grupos. É importante destacar que é difícil precisar o número total de fumantes, visto que nem todos tabagistas informam o vício ao profissional de saúde na hora em que estão sendo atendidos.

O Programa de Combate ao Tabagismo oferta tratamento contra o vício no tabaco e conta com equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas.

Após o acolhimento da equipe de saúde, o paciente é submetido a testes para avaliar seu grau de dependência. Após a avaliação, é realizada uma triagem para o tipo de atendimento, que pode ser em grupo ou individualizado.

O interessado deve procurar as Unidades Regionais de Saúde de Valparaíso, Feu Rosa, Novo Horizonte, Jacaraípe, Serra Dourada e Serra Sede. É importante levar cartão do SUS, comprovante de residência e documento com foto.

Cariacica

A Secretaria de Saúde de Cariacica (Semus) informa que conta com o Programa Municipal de Apoio à Pessoa Tabagista nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Jardim América, Santa Fé, Jardim Botânico, Nova Canaã e São Geraldo. Para receber atendimento, o munícipe tem que ir à UBS onde será acolhido e informado, pela equipe, sobre as datas e procedimentos para ter acesso ao tratamento.

O atendimento acontece durante todo ano em forma de grupo. Atualmente, 27 pessoas estão em tratamento no município. No ano passado, foram 87 pacientes acompanhados.

Outros serviços oferecidos no ES

Serviços para ajudar moradores em situação de rua

Vila Velha

Os serviços especializados para a população em situação de rua da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha tentam promover a redução da desigualdade social. Esse processo inicia desde o primeiro atendimento a essa pessoa em situação de rua, como: encaminhamento para adquirir seus documentos civis; acolhimento nos serviços; articulações com o SINE e até comércios locais.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que atualmente tem uma população flutuante de 229 pessoas em situação de rua. Por isso, o município disponibiliza vários serviços destinados a esse público.

Na área de assistência social, Cariacica conta com o Centro Pop, com capacidade para 40 pessoas por dia, no qual são ofertados alimentação e espaço para higiene pessoal e leitura, além de cursos, oficinas, biblioteca e Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

A prefeitura também disponibiliza espaço para acolhimento institucional, sempre com vagas disponíveis, para pessoas adultas em situação de rua (abrigo), com capacidade para 40 acolhimentos.

O Programa Vida Nova Cariacica é outra iniciativa do município que visa a potencializar as habilidades laborais das pessoas em situação de rua, ressignificando sua potência social, com o objetivo de reinserção no mercado de trabalho.

A Semas conta, ainda, com uma equipe multiprofissional composta por assistente social, psicólogo, educador social, motorista e assessor jurídico, que atua no Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), com monitoramentos diários na cidade, identificando essas pessoas e realizando os devidos encaminhamentos.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 22h; e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 16 horas. O Seas pode ser acionado pelo telefone: (27) 98875-1261.

Como solicitar tarifa social para desconto na conta de luz

A EDP, distribuidora de energia elétrica Espírito Santo, realizou o cadastro de cerca de 47 mil famílias no benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica em 2023. Isso representa um aumento de 16% no total de benefícios em relação a 2022. Atualmente, 282.039 famílias em toda a região estão inseridas na Tarifa Social. Saiba quem tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica:

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo;

Idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC);

Famílias indígenas ou quilombolas com inscrição no CadÚnico;

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até 3 salários mínimos, que tenham no domicílio portador de doença ou pessoas com deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico exija o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo.

Para saber a renda per capita, é preciso somar todos os rendimentos recebidos pela família e dividir o valor total pelo número de integrantes, chegando ao valor final.

Documentos necessários para realizar o cadastramento na EDP:

Número de Identificação Social (NIS) – obtido na prefeitura por meio do CRAS;

Conta de energia;

CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou Carteira de Identidade (ou outro documento de identificação social com foto) ou apenas Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI);

Para o caso família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de equipamentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, é necessário apresentar o relatório e atestado subscrito por profissional médico;

Para família que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), é preciso informar o Número do Benefício (NB).



Em caso de dúvidas, a EDP orienta a entrar em contato pelos canais de atendimento:

Site: www.edp.com.br/tarifasocial

WhatsApp (27) 99772-2549 (opção 7 - Tarifa Social);

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0707 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana);

Agências de atendimento presencial (endereços podem ser consultados pelo site da EDP).

