Dados do IBGE

Censo 2022: ES está menos católico; evangélicos e religiões africanas crescem

Levantamento mostra redução de fiéis da Igreja Católica e da espírita, enquanto outras manifestações religiosas cresceram no Estado

Publicado em 6 de junho de 2025 às 16:38

A maioria da população no Espírito Santo é cristã, segundo dados do Censo 2022 Crédito: Freepik

Embora ainda represente a maioria da população capixaba, o Espírito Santo está menos católico. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que 1.596.617 pessoas declararam pertencer à Igreja Católica Apostólica Romana, uma redução de quase 15% em relação ao último levantamento, realizado em 2010, quando havia 1.873.280 fiéis. Entre os espíritas, também houve redução, de 17,5%, enquanto outras manifestações religiosas ampliaram sua abrangência no Estado. >

A população evangélica, na qual se encontram as vertentes missionárias, como Batista e Presbiteriana, e as pentecostais, a exemplo da Assembleia de Deus e Maranata, registrou um leve crescimento, de 1,5%. O aumento mais expressivo pode ser observado entre integrantes de religiões de matriz africana que somam hoje 14.113 pessoas, representando um incremento de quase quatro vezes no grupo de seguidores da umbanda e do candomblé num intervalo de 12 anos. >

A maioria da população é cristã, mas, entre os que seguem outras religiosidades no Espírito Santo, há budistas, judeus, pessoas de tradições indígenas, entre outras manifestações. >

Entre os perfis divulgados pelo IBGE, as mulheres se mostram mais apegadas à fé. Elas são a maioria entre os católicos (51,01%) e entre evangélicos (54,67%), enquanto, na categoria sem religião, são os homens que representam a maior parcela (57,03%). >

>

Outro recorte mostra o posicionamento religioso da população conforme raça e cor. Entre brancos, pretos, amarelos e pardos, a predominância é da religião católica, com índices que variam de 38,84% a 55,5%. Os evangélicos se sobressaem entre os indígenas, representando quase 41% dessa população. A umbanda e o candomblé, embora com menor participação entre os capixabas, se destacam no grupo de amarelos, ou seja, de pessoas de origem oriental. >

A escolaridade da população com ou sem religião é alta, passando de 94% de alfabetizados entre evangélicos e católicos, e de 95%, entre aqueles que não têm qualquer crença. >

O Censo 2022 também pode ser analisado por município. Há cidades como Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, em que os católicos representam mais de 85% da população, ou Presidente Kennedy, no Sul capixaba, onde não chegam a 30%. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta