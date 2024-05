Corpus Christi: moradora de 93 anos participa há 61 anos de festa em Castelo

Francisca Campos Fracarolli estava entre as milhares de pessoas que visitaram os tapetes na cidade nesta quinta-feira (30)

Francisca Campos Fracarolli, de 93 anos, lembra das primeiras celebrações de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Espírito Santo, onde mora até hoje. Na época, ainda em 1963, os enfeites eram mais simples, porém representavam o início da história da celebração religiosa que se tornaria a maior do Estado e uma das 10 maiores do Brasil.