Polícia investiga agressão de servidora à secretária de saúde de Piúma

Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma

Uma confusão na Secretaria de Saúde de Piúma, no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (26), terminou com uma servidora efetiva agredindo fisicamente e ameaçando a secretária Mariana Metri Miranda, no gabinete da pasta. Em nota, a Prefeitura de Piúma confirmou o caso e informou que ele será investigado pela Polícia Civil.

Por conta do comportamento da mulher, de acordo com a administração, a PM foi acionada. A secretária e a servidora foram encaminhadas até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Segundo o município, a funcionária ainda arranhou e empurrou outros servidores, que tentavam retirá-la da sala.

Segundo a prefeitura, a briga supostamente teve como motivação um pedido de férias, feito no dia anterior, que ainda não tinha sido avaliado pelo município. Ainda ressalta que as férias são direito dos trabalhadores garantido pela constituição, mas procura entrar em acordo com os servidores para que ocorram em momento que “não atrapalhe o andamento da coisa pública”.

Não há mais informações, porque, aos fins de semana, a assessoria de imprensa não possui acesso às ocorrências de um plantão policial anterior.

Será aberto um processo administrativo para apurar rigorosamente o caso, finalizou a prefeitura.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

"No dia 26/10/2022, por dois momentos, uma servidora efetiva se exaltou na sede da prefeitura, apresentando um comportamento destemperado.

No segundo momento, por volta de 16h, foi até a sala da Secretária de Saúde e proferiu palavras de baixo calão diretamente à secretária, inclusive quanto aos seus familiares, ofendendo-a e alcançando inclusive o contato físico em vias de fato. A servidora efetiva foi retirada da sala por vários outros servidores que também foram agredidos e receberam arranhões e empurrões por parte da agressora.

A servidora efetiva se recusou a se conter e permaneceu no local público, continuando a proferir várias ameaças à secretária, o que foi testemunhado por vários servidores que presentes no local, o que acarretou o acionamento da polícia.

Com a chegada da Polícia Militar as duas foram acompanhadas até a Delegacia onde foi registrado o BU - Boletim Unificado, para onde que o ocorrido seja apura pela Polícia Civil naquilo que se refere a possível ocorrência de crime.

O prefeito, que no momento do ocorrido estava em reunião externa, afirma que tais fatos são lamentáveis e não refletem os valores da gestão e tampouco a conduta dos bons servidores do município.

Quanto à suposta negativa de gozo de férias, esclarecemos que as férias são direito dos trabalhadores garantido constitucionalmente.

No entanto, visando a manutenção de forma ininterrupta dos serviços e interesse coletivo, o Município procura entrar em acordo com os servidores para que as férias sejam gozadas em período que não atrapalhe o andamento da coisa pública, conforme estabelece o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o privado.

A referida servidora entrou com um pedido de férias no dia 25/10/2022 o que ainda não foi avaliado pelo Município.