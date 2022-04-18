Pagou, levou! Vídeo de "autoatendimento" em loja de Guarapari viraliza

Um vídeo que viralizou nas redes sociais durante o feriado de Páscoa mostra uma mulher pagando a própria conta, embalando o bolo que comprou e saindo do comércio com a sacola. Uma corretora de imóveis capixaba diz ter sido a protagonista da cena, que aconteceu na última sexta-feira (15), em uma loja de bolos de Guarapari

Katia Coutinho disse que pediu um bolo para viagem quando entrou no estabelecimento, por volta das 14h do feriado de Sexta-feira da Paixão, mas, segundo ela, não foi atendida com a rapidez desejada. O curioso do vídeo é o autoatendimento. Ela não precisou do auxílio das funcionárias, que, de acordo com a corretora, estariam conversando na cozinha. Com o atraso relatado pela capixaba, a decisão foi embalar o bolo para levar para casa e pagar pelo alimento por conta própria.

"Quando cheguei ao local, a funcionária me viu e eu pedi o meu bolo. A mulher disse que me atenderia, mas ficou lá dentro da cozinha com outra atendente. Eu voltei a chamar e pedir pelo bolo, mas ouvi que deveria ter mais paciência. Meu sangue ferveu e eu resolvi levar o bolo daquela forma" Katia Coutinho - Corretora de imóveis

As imagens registradas pela câmera interna da loja de bolos mostra que Katia Coutinho (de vestido verde) paga a conta usando uma máquina de cartões e tem o cuidado de tirar duas vias da nota que comprova o pagamento. Após usar o cartão por aproximação, ela pega o bolo e um papel de embalagem.

Capixaba faz autoatendimento em loja de bolos de Guarapari Crédito: Reprodução

Após embalar o bolo, ela o coloca na sacola, segura as outras compras e vai embora do comércio. Tudo isso aconteceu durante o dia, por volta das 14h. As imagens também mostram que há outros dois clientes na loja, esperando o atendimento.

Segundo Katia, o casal que aparece na porta da loja no vídeo teria chegado ao mesmo tempo que ela, mas estava aguardando uma encomenda mais elaborada. Apesar da espera do homem e da mulher, a corretora pensou que seria atendida com mais rapidez, visto que o bolo já estava pronto, de acordo com o relatado.

"Não fiquei nervosa apenas devido à demora, mas porque a atendente ficou lá dentro conversando. Aí quando chamei, me disseram que eu deveria ter mais paciência. Fiquei ao menos 7 minutos (até começar o atendimento). O casal também esperou bastante", detalhou a corretora em conversa com A Gazeta.

Katia disse ter ido ao local pela segunda vez desde o início do ano, e destacou que não conhece as funcionárias ou a dona da loja.

"Deixei a nota do pagamento para eles terem certeza, para não ter confusão. Vi o preço do bolo na tabela e paguei. Saí dizendo que paguei e agradeci pela falta de respeito" Katia Coutinho - Corretora de imóveis

Sobre o compartilhamento do vídeo nas redes sociais, Katia Coutinho disse ter ficado nervosa no início devido à ausência de autorização para uso da imagem, mas afirmou que após ver a quantidade de comentários favoráveis, entendeu que o vídeo poderia gerar uma discussão sobre a qualidade do atendimento.

"No dia seguinte ao vídeo, uma parente chamou dizendo que estava rolando um vídeo meu. Fiquei meio nervosa por divulgarem minha imagem. O pessoal ficou me perguntando, até respondi alguns. Mas teve muito comentário bacana, pessoal falando sobre autoatendimento. Não vi um comentário negativo", contou a corretora de imóveis.