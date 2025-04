Ônibus do RJ leva de volta 6 dos 12 moradores de rua deixados em Linhares

Nota da Prefeitura de Linhares

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares informa que vem atuando com zelo e responsabilidade no atendimento às 12 pessoas que chegaram ao município após terem sido deixadas na cidade com falsas promessas de emprego.

Desde o início, a equipe da Secretaria acompanha de perto as tratativas entre o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em articulação com a Prefeitura de Cabo Frio, cidade de origem do grupo.

Esse diálogo resultou em um alinhamento entre as Promotorias de Justiça de Linhares e de Cabo Frio, prevendo o envio de um ônibus com assistente social e monitor para possibilitar o retorno das pessoas que desejassem voltar à cidade de origem.

Do total de 12 pessoas acolhidas, 6 optaram pelo retorno a Cabo Frio. Outras 4 decidiram permanecer em Linhares e seguirão acolhidas na Casa de Acolhida São Francisco de Assis, onde continuarão recebendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar até que possam ser reintegradas às suas famílias ou inseridas no mercado de trabalho.

Além disso, 2 pessoas serão reintegradas aos seus familiares em outros estados — uma na Bahia e outra em Minas Gerais — e farão a viagem de retorno ainda nesta sexta-feira (11).

A Secretaria Municipal de Assistência Social reforça seu compromisso com a dignidade e os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, atuando com respeito, acolhimento e responsabilidade, sem expor de forma indevida o sofrimento dos envolvidos.