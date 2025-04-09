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Foram acolhidas

Micro-ônibus do RJ deixa 12 pessoas em Linhares com falsa promessa de emprego

Veículo foi identificado em cerco eletrônico e imagens foram repassadas para investigação da Polícia Civil; Prefeitura de Linhares diz que acionou o Ministério Público

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 10:06

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 abr 2025 às 10:06
Cerco eletrônico registrou momento da passagem de micro-ônibus em Linhares
Cerco eletrônico registrou momento da passagem de micro-ônibus em Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Um grupo de 12 pessoas, moradores de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, foi deixado por um micro-ônibus no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (8). A Prefeitura de Linhares afirma que todos foram levados com falsas promessas de emprego no município. Eles foram encaminhados à delegacia para registrar ocorrência.
A Prefeitura de Linhares afirmou que câmeras do cerco eletrônico identificaram o veículo, que estava descaracterizado, e a placa e as imagens foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Linhares para investigação. A administração municipal informou ainda que acionou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para acompanhar o caso.
Em um vídeo postado no Instagram, o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, conversa com um dos moradores de Cabo Frio (RJ), que relatou que estava em situação de rua e que tinha a promessa de que trabalharia na colheita do café. 
“Se a pessoa te oferece alguma coisa, você vai aceitar qualquer coisa. Você só não quer ficar na rua. Eles nos disseram que teria um grupo de empresários aqui, que estariam mandando esses ônibus, e aqui teríamos suporte, alojamento, lugar para trabalhar, de R$ 20 a R$ 50 por saca do café”, explicou.
Das 12 pessoas deixadas pelo micro-ônibus no município do Norte do Espírito Santo, seis foram levadas para a Casa de Acolhida São Francisco de Assis e seis foram para o Grupo Resgate, no distrito de Farias, onde receberam os cuidados necessários como banho, alimentação e atendimentos de saúde, segundo a Prefeitura de Linhares.
Na manhã desta quarta-feira, equipes da secretaria municipal de Assistência Social iniciaram a busca ativa para localizar os familiares dos 12 moradores. “A família de um deles, que é da Bahia, já foi comunicada e o Município adotará as medidas necessárias para que o mesmo seja reintegrado”, informou a prefeitura, em nota.
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares disponibilizou o telefone (27) 98115-2740 para informações aos familiares dos moradores. 
Também demandada por A Gazeta, a Polícia Civil explicou, em nota, que "a conduta está sendo analisada quanto à tipificação penal. Até o momento, não foi identificado nenhum crime que justifique a atuação da corporação. A situação está sendo acompanhada, e eventuais desdobramentos serão avaliados conforme as legislações vigentes".

MPES apura "eventual abandono" 

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informou, por meio da Promotoria de Justiça de Linhares, que está "acompanhando com atenção os fatos ocorridos e já atua para garantir o acolhimento das pessoas envolvidas, bem como a responsabilização dos autores".
O MPES pontuou que trabalha para identificar as pessoas que chegaram a Linhares, para mapear possíveis vínculos familiares e promover o devido acolhimento, e apura "as circunstâncias do transporte e do eventual abandono dessas pessoas, com o acionamento da Promotoria de Justiça de Cabo Frio e demais órgãos competentes".
Ainda conforme o Ministério Público, representantes do órgão se reuniram com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Linhares para definir como será o suporte necessário às vítimas, "assegurando que seus direitos sejam respeitados e que os responsáveis respondam por seus atos".

O que diz a Prefeitura de Cabo Frio (RJ)

"A Casa de Passagem de Cabo Frio vem a público esclarecer uma situação relacionada ao deslocamento de 12 pessoas em situação de rua para o Estado do Espírito Santo. Essas pessoas não são naturais ou residentes de Cabo Frio. Algumas, oriundas do Espírito Santo, vieram ao nosso município durante a alta temporada em busca de oportunidades de trabalho. Posteriormente, acessaram os serviços de acolhimento da Casa de Passagem.
Durante sua permanência, manifestaram espontaneamente o desejo de retornar ao seu Estado de origem para buscar novas oportunidades, especialmente na colheita do café, atividade da qual alguns já haviam participado em anos anteriores.
 Diante dessa demanda apresentada por eles, a Casa de Passagem, cumprindo seu papel de apoio e acolhimento temporário, providenciou exclusivamente o transporte até o Espírito Santo, conforme registrado em documentos devidamente assinados por todos os envolvidos. Cada pessoa assinou uma autorização, com nome completo, CPF e assinatura, atestando ciência de que a Casa de Passagem se responsabilizaria apenas pelo transporte, não havendo qualquer intermediação de emprego, contato com fazendas, empresas ou oferta de vagas em outro município.
 Do total, 12 seguiram até o município de Linhares, onde pretendem buscar inserção no mercado de trabalho por conta própria. Reforçamos nosso compromisso com a transparência, com o respeito à autonomia das pessoas em situação de rua e com o cumprimento da legislação e das diretrizes de atendimento social."

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