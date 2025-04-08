Empresa investiga falha na operação de torre no Aeroporto de Vitória

A Gol informa que, devido a um pico de energia que afetou o funcionamento dos equipamentos na torre de controle do Aeroporto de Vitória (VIX) na segunda-feira (7), todos os voos com origem ou destino em Vitória programados até as 17h desta terça-feira (8) precisaram ser cancelados.

Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Anac conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (8), além de reacomodação em voos reforços da Gol ou de companhias parceiras.

A Gol ressalta que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança, seu principal valor.