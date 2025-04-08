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Caos aéreo

Empresa investiga falha na operação de torre no Aeroporto de Vitória

A Nav Brasil, responsável pela torre de controle, designou equipes de outras regiões para virem ao Espírito Santo apurar o que causou a paralisação de equipamentos

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 18:42

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 abr 2025 às 18:42
Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória: a operação foi normalizada na madrugada, mas o impacto do cancelamento de voos persistiu nesta terça Crédito: Vitor Jubini
A Nav Brasil, responsável pela torre de controle do Aeroporto de Vitória, vai investigar o que provocou a paralisação de equipamentos de operação na noite de segunda-feira (7), mesmo com um gerador disponível para casos de emergência. A empresa pública designou equipes de outro Estado para vir ao Espírito Santo apurar o caso. A interrupção das atividades levou ao cancelamento de 48 voos
"Ao longo do dia 8 de abril, considerando a complexidade técnica dos sistemas envolvidos, a Nav Brasil designou mais dois especialistas de sua sede administrativa, no Rio de Janeiro, para reforçar a equipe local composta por três profissionais que já atuavam na manutenção e monitoramento dos sistemas desde o início da ocorrência", informa a estatal, em nota divulgada na noite desta terça-feira. 
A missão desse grupo técnico, ainda segundo a nota, "é realizar uma análise minuciosa do evento, com o objetivo de identificar as causas da falha e propor medidas que assegurem a prevenção de ocorrências similares no futuro."
Na primeira nota divulgada nesta terça-feira (8), a estatal havia pontuado que um pico de energia afetou o fornecimento elétrico dos equipamentos operacionais da torre e que o gerador de emergência, que deveria manter o sistema em funcionamento durante falhas na rede elétrica, também foi impactado. 
Empresa investiga falha na operação de torre no Aeroporto de Vitória
Questionada sobre como é o processo de acionamento do gerador e o motivo para não ter funcionado adequadamente, a assessoria da Nav Brasil disse que, no primeiro momento, o foco da empresa era restabelecer a operação e garantir a segurança para pousos e decolagens no Aeroporto de Vitória. Mas que, a partir de agora, serão investigadas as causas das falhas registradas. Não foi dado um prazo para a conclusão desse trabalho. 

Entenda o caso

A falta de energia na torre de controle do Aeroporto de Vitória provocou um "caos aéreo" na noite de segunda (7). 
Apesar da queda na rede elétrica no centro operacional, ainda havia luz no pátio e na pista. A torre auxiliava os pilotos com informações sobre a decolagem e o pouso para que o procedimento fosse feito em segurança. Com gerador, o terminal de passageiros manteve-se iluminado. 
Por volta de 1h20 desta terça (8), a Zurich Airport, responsável pelo Aeroporto de Vitória, disse que a operação estava normalizada. No entanto, reforçou que os passageiros deveriam procurar a companhia aérea para acompanhar o status do voo ou solicitar a remarcação de viagens canceladas. Ao menos 48 voos foram cancelados até o fim da manhã desta terça (8), entre pousos e decolagens.
Pela manhã, o Procon Estadual notificou a Zurich para prestar esclarecimentos formais sobre os atrasos e cancelamentos de voos e também informar as medidas adotadas para minimizar os prejuízos aos consumidores. As reclamações dos passageiros, que formaram longas filas na área de check-in do aeroporto, eram voltadas principalmente à companhia aérea Gol. 
Paineis mostram voos cancelados
Painéis mostram voos cancelados no Aeroporto de Vitória na manhã desta terça (8) Crédito: Marcella Scaramella

O que disseram as empresas

Tanto a Nav Brasil quanto as companhias aéreas se manifestaram por nota. Confira, na íntegra, o que cada empresa declarou sobre o caso:

Nota da Gol

A Gol informa que, devido a um pico de energia que afetou o funcionamento dos equipamentos na torre de controle do Aeroporto de Vitória (VIX) na segunda-feira (7), todos os voos com origem ou destino em Vitória programados até as 17h desta terça-feira (8) precisaram ser cancelados. 

Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Anac conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (8), além de reacomodação em voos reforços da Gol ou de companhias parceiras. 

A Gol ressalta que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança, seu principal valor.

Nota da Latam

A Latam Airlines Brasil informa que as suas operações de/para o Aeroporto de Vitória, previstas para ocorrer a partir das 9h desta terça-feira (8), estão normalizadas, sem previsão de atrasos ou cancelamentos de voos. 

A companhia esclarece ainda que, em decorrência da falta de energia elétrica ocorrida ontem (7), alguns voos com destino ou origem na capital capixaba, previstos para decolar antes das 9h de hoje (8), foram cancelados. 

A Latam está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos da companhia entre hoje e amanhã (9). 

Por fim, a Latam lamenta o ocorrido e reitera que adota todas as medidas técnicas e operacionais de segurança para garantir uma viagem segura a todos.

Nota da Azul

A Azul informa que, em razão do fechamento provisório do aeroporto de Vitória (ES), nesta segunda-feira, dia 7, o voo AD2886 (Viracopos-Vitória) precisou ser alternado para Viracopos. Outros quatro voos precisaram ser cancelados: AD2994 (Vitória-Confins), AD2664 (Confins-Vitória) e AD2665 (Vitória-Confins) desta segunda; e AD2945 (Vitória-Viracopos) desta terça, dia 8. 

A operação hoje (8) está normalizada, e os Clientes impactados receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, sendo reacomodados em voos extras da própria Companhia. 

A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.

Nav Brasil - nota 2

Conforme informado anteriormente, às 23h10min da noite de segunda-feira (07/04), horário de Brasília, foi retomada a condição operacional do Aeroporto de Vitória com a disponibilidade da operação visual noturna. À 01h00min da terça-feira (08/04), horário de Brasília, todos os equipamentos essenciais foram restabelecidos, permitindo a retomada das operações por instrumentos (IFR). 
 Ao longo do dia 08 de abril, considerando a complexidade técnica dos sistemas envolvidos, a NAV Brasil designou mais dois especialistas de sua sede administrativa, no Rio de Janeiro (RJ), para reforçar a equipe local composta por três profissionais que já atuavam na manutenção e monitoramento dos sistemas desde o início da ocorrência. 
 A missão desse grupo técnico é realizar uma análise minuciosa do evento, com o objetivo de identificar as causas da falha e propor medidas que assegurem a prevenção de ocorrências similares no futuro. 
 A NAV Brasil reafirma seu compromisso com a segurança, a eficiência e a continuidade dos serviços de navegação aérea em todo o país.

Atualização

08/04/2025 - 8:27
Após a publicação da matéria, a Nav Brasil divulgou nova nota com mais detalhes sobre os procedimentos que a empresa está adotando para o caso. O texto foi atualizado. 

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