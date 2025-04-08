Empresa investiga falha na operação de torre no Aeroporto de Vitória

Entenda o caso
O que disseram as empresas
Nota da Gol
A Gol informa que, devido a um pico de energia que afetou o funcionamento dos equipamentos na torre de controle do Aeroporto de Vitória (VIX) na segunda-feira (7), todos os voos com origem ou destino em Vitória programados até as 17h desta terça-feira (8) precisaram ser cancelados.
Todos os clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da Anac conforme as necessidades, como alimentação e hospedagem, e com possibilidade de reacomodação no voo extra com previsão para decolar às 17h20 desta terça-feira (8), além de reacomodação em voos reforços da Gol ou de companhias parceiras.
A Gol ressalta que todas as medidas adotadas têm como prioridade a segurança, seu principal valor.
Nota da Latam
A Latam Airlines Brasil informa que as suas operações de/para o Aeroporto de Vitória, previstas para ocorrer a partir das 9h desta terça-feira (8), estão normalizadas, sem previsão de atrasos ou cancelamentos de voos.
A companhia esclarece ainda que, em decorrência da falta de energia elétrica ocorrida ontem (7), alguns voos com destino ou origem na capital capixaba, previstos para decolar antes das 9h de hoje (8), foram cancelados.
A Latam está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos da companhia entre hoje e amanhã (9).
Por fim, a Latam lamenta o ocorrido e reitera que adota todas as medidas técnicas e operacionais de segurança para garantir uma viagem segura a todos.
Nota da Azul
A Azul informa que, em razão do fechamento provisório do aeroporto de Vitória (ES), nesta segunda-feira, dia 7, o voo AD2886 (Viracopos-Vitória) precisou ser alternado para Viracopos. Outros quatro voos precisaram ser cancelados: AD2994 (Vitória-Confins), AD2664 (Confins-Vitória) e AD2665 (Vitória-Confins) desta segunda; e AD2945 (Vitória-Viracopos) desta terça, dia 8.
A operação hoje (8) está normalizada, e os Clientes impactados receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, sendo reacomodados em voos extras da própria Companhia.
A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.