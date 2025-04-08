TCES aponta problemas na Rodoviária de Santa Teresa e aciona prefeitura

A reportagem teve como base auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) no ano de 2024, referente ao Contrato nº 97/2004, que trata da concessão para administração do Terminal Rodoviário, firmada por meio da Concorrência Pública nº 02/2004.

O relatório de auditoria foi devidamente encaminhado ao Município, que, por meio da sua Comissão de Fiscalização, adotou todas as providências necessárias. Em julho de 2024, a empresa concessionária RJ Serviços e Transportes Ltda. foi notificada para sanar as pendências apontadas, relacionadas principalmente à manutenção do Terminal.

Em resposta, a empresa atendeu integralmente às exigências, promovendo as melhorias solicitadas. Também foi instalada uma caixa de sugestões e reclamações para dar voz aos usuários sobre as condições do Terminal.

Quanto à implantação de painel informativo ou QR code direcionando os usuários ao canal da Ouvidoria Municipal, a medida já está em andamento pela empresa.

A Prefeitura de Santa Teresa reforça ainda que está em curso o processo para nova concessão do Terminal Rodoviário, com Edital de Concorrência Eletrônica n.º 001/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 06/03/2025, cuja abertura de propostas ocorrerá em 30 de abril de 2025.

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a fiscalização contínua dos contratos públicos e a qualidade dos serviços prestados à população.