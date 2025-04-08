Mulher com faca rende motorista de ônibus durante assalto em Cachoeiro

O motorista, de 36 anos, contou para a polícia que a mulher colocou a faca em seu pescoço e o obrigou a repassar o dinheiro da gaveta do caixa do coletivo. Após o roubo, a suspeita foi para os fundos do ônibus e a vítima conseguiu contê-la. Ela foi detida pela PM e levada à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.