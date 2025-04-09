Advogado com sinais de embriaguez é detido após acidente na Avenida Vitória

No boletim de ocorrência, os guardas municipais narram que Guilherme não quis entregar os documentos pessoais para conferência e nem realizar o teste do bafômetro. Apesar disso, estava com os sinais de embriaguez.

Nesse tipo de situação é feito um termo de constatação embriaguez e um auto de infração por conduzir sob efeito de álcool

Em depoimento na delegacia, segundo apuração da TV Gazeta, Guilherme disse que não havia bebido pois estava no período da quaresma. Ele afirmou que perdeu o controle do veículo após a noiva dele passar mal e vomitar no carro. A reportagem tentou contato com ele por ligações e mensagens, mas não teve sucesso.