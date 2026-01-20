Mais rigor

Ônibus de turismo começarão a ser parados nas barreiras sanitárias de Guarapari

Em vigor desde novembro, novas regras para a entrada e circulação de veículos de excursão estão sendo implementadas de forma gradual; itens não autorizados, inclusive alimentos, serão apreendidos e descartados

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:37

A entrada de ônibus de turismo em Guarapari agora terá um controle maior por meio de barreiras sanitárias Crédito: Carlos Alberto Silva

As regras para a entrada e circulação de veículos de turismo em Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, devem ficar mais duras a partir da última semana de janeiro. As barreiras sanitárias, que exigem parada obrigatória destes veículos, já atuam de forma orientativa, mas, ainda neste mês, insumos e produtos não autorizados pela nova legislação passarão a ser retidos e descartados.

Entram nessa lista, alimentos e outros itens usados para montar cozinhas improvisadas dentro de imóveis de temporada, conforme explicou o secretário de Turismo de Guarapari, Fernando Otávio Campos Silva, em entrevista à CBN Vitória, nesta terça-feira (20).

As barreiras sanitárias foram montadas em Porto Grande, Village do Sol e na entrada da BR 101, em frente à rodoviária municipal. As normas, que entraram em vigor em novembro, mas estão sendo implementadas de maneira gradual, também preveem a proibição do transporte de itens como botijões de gás, fogões e outros eletrodomésticos, mas, segundo o secretário, há exceções pontuais, como ventiladores e outros materiais de uso seguro, que não sejam fornecidos na acomodação em que o turista ficará hospedado.

“Não é só por conta da prefeitura, mas também por regra de transporte federal, principalmente a questão do alimento, que vem mal conservado, cria problemas de saúde, e a gente (também) quer valorizar o comércio local. Tem vários mercados, um comércio forte na cidade, que permite isso. Equipamentos que às vezes se fazem necessários, como um ventilador ou algo que a unidade onde eles vão não tem, isso não é motivo de impedimento. É muito mais a questão de cuidar da saúde, tanto do turista, quanto do comércio local.”

Devido às legislações sanitárias, os alimentos eventualmente apreendidos serão descartados. Além dessa medida, outras regras serão reforçadas a partir da próxima semana, quando a autorização para entrada de veículos de turismo em Guarapari passará a ser exigida.

“O que é essencial é fazer todos fazerem seu Cadastro Municipal, para a gente identificar quais são os ônibus (de excursão), de onde vêm, quantas pessoas vêm, e, já a partir da semana que vem, começar a solicitar a sua autorização de entrada. Antes de vir, solicita a autorização. Ela vai ser liberada, até por conta dessa fase toda (de adaptação), mas isso vai permitir nosso planejamento.”

Silva destaca que a cidade recebe, em média, entre 25 e 30 veículos de excursão de segunda a sexta-feira, sendo que em épocas como Réveillon e carnaval, o número dispara. As regras, porém, serão permanentes, devendo ser seguidas inclusive fora da alta temporada, para garantir um melhor aproveitamento da cidade pelos moradores e turistas.

Milhares de turistas são atraídos pelas praias de Guarapari, entre elas a Praia do Morro Crédito: Marcelo Moryan

Quando a autorização de entrada for liberada, o motorista será orientado sobre as vias permitidas, os horários, se já é necessário seguir para o estacionamento público – que ainda será implementado, exigindo pagamento de taxa de estacionamento –, onde os passageiros podem desembarcar e, também, a lista dos itens que podem ou não podem entrar na cidade.

“Todos são muito bem-vindos, vão ser muito bem recebidos, e também vão ser orientados, porque o importante é ter um turismo cada vez melhor na cidade-saúde.”

Como obter a autorização em Guarapari

Veículos de excursão deverão fazer inscrição no Cadastur Municipal para acessar Guarapari Crédito: Reprodução

Acesse o site da Prefeitura de Guarapari;

Na aba “Guarapari”, clique em “Turismo” e, posteriormente, em “Cadastur Municipal”. Outra alternativa é clicar aqui ;

Lá estão disponíveis todos os formulários de cadastro para empresas de turismo, inclusive veículos, meios de hospedagem e guias;

Também está disponível o formulário de autorização de acesso para veículos de excursões. Somente com a autorização emitida pela Prefeitura o veículo poderá entrar, desembarcar e operar na cidade.

Canais de Atendimento CADASTUR

WhatsApp: (27) 99933-7089

Telefone: (27) 3361-8226

Horário: Segunda a Sexta-feira, das 9h às 17h

