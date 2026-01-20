Ônibus de turismo começarão a ser parados nas barreiras sanitárias de Guarapari

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:37
As regras para a entrada e circulação de veículos de turismo em Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, devem ficar mais duras a partir da última semana de janeiro. As barreiras sanitárias, que exigem parada obrigatória destes veículos, já atuam de forma orientativa, mas, ainda neste mês, insumos e produtos não autorizados pela nova legislação passarão a ser retidos e descartados.
Entram nessa lista, alimentos e outros itens usados para montar cozinhas improvisadas dentro de imóveis de temporada, conforme explicou o secretário de Turismo de Guarapari, Fernando Otávio Campos Silva, em entrevista à CBN Vitória, nesta terça-feira (20).
As barreiras sanitárias foram montadas em Porto Grande, Village do Sol e na entrada da BR 101, em frente à rodoviária municipal. As normas, que entraram em vigor em novembro, mas estão sendo implementadas de maneira gradual, também preveem a proibição do transporte de itens como botijões de gás, fogões e outros eletrodomésticos, mas, segundo o secretário, há exceções pontuais, como ventiladores e outros materiais de uso seguro, que não sejam fornecidos na acomodação em que o turista ficará hospedado.
“Não é só por conta da prefeitura, mas também por regra de transporte federal, principalmente a questão do alimento, que vem mal conservado, cria problemas de saúde, e a gente (também) quer valorizar o comércio local. Tem vários mercados, um comércio forte na cidade, que permite isso. Equipamentos que às vezes se fazem necessários, como um ventilador ou algo que a unidade onde eles vão não tem, isso não é motivo de impedimento. É muito mais a questão de cuidar da saúde, tanto do turista, quanto do comércio local.”
Devido às legislações sanitárias, os alimentos eventualmente apreendidos serão descartados. Além dessa medida, outras regras serão reforçadas a partir da próxima semana, quando a autorização para entrada de veículos de turismo em Guarapari passará a ser exigida.
“O que é essencial é fazer todos fazerem seu Cadastro Municipal, para a gente identificar quais são os ônibus (de excursão), de onde vêm, quantas pessoas vêm, e, já a partir da semana que vem, começar a solicitar a sua autorização de entrada. Antes de vir, solicita a autorização. Ela vai ser liberada, até por conta dessa fase toda (de adaptação), mas isso vai permitir nosso planejamento.”
Silva destaca que a cidade recebe, em média, entre 25 e 30 veículos de excursão de segunda a sexta-feira, sendo que em épocas como Réveillon e carnaval, o número dispara. As regras, porém, serão permanentes, devendo ser seguidas inclusive fora da alta temporada, para garantir um melhor aproveitamento da cidade pelos moradores e turistas.
Quando a autorização de entrada for liberada, o motorista será orientado sobre as vias permitidas, os horários, se já é necessário seguir para o estacionamento público – que ainda será implementado, exigindo pagamento de taxa de estacionamento –, onde os passageiros podem desembarcar e, também, a lista dos itens que podem ou não podem entrar na cidade.
“Todos são muito bem-vindos, vão ser muito bem recebidos, e também vão ser orientados, porque o importante é ter um turismo cada vez melhor na cidade-saúde.”
