Atenção, motoristas!

Obra do mergulhão muda trânsito em Jardim Camburi; veja como fica

Mudanças começarão no dia 19 de novembro, quando trecho da Avenida Dante Michelini no cruzamento com a Norte Sul será interditado para início das escavações

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:32

O trânsito no maior bairro de Vitória vai mudar. Com o avanço das obras do Mergulhão de Camburi, um trecho da Avenida Dante Michelini que fica no cruzamento com a Norte Sul será interditado. Com isso, o tráfego de saída de Jardim Camburi em direção ao Centro sofrerá alterações a partir de 19 de novembro (veja no vídeo acima). As mudanças vão ocorrer para o início a fase de escavações e de concretagem das galerias subterrâneas do mergulhão.

Com a interdição prevista, quem segue em direção ao Centro terá de sair da Dante Michelini e virar à direita para entrar na Norte Sul, ao lado do antigo Hotel Canto do Sol. A partir dali, os condutores devem fazer o contorno no retorno à esquerda já existente para, assim, voltar à Dante Michelini, como mostra a imagem abaixo:

Linha azul mostra o trajeto que deve ser feito na Avenida Dante Michelini em direção ao Centro Crédito: Reprodução/Google Maps

Para os motoristas e motociclistas que vêm da Serra pela Norte Sul, o trânsito de saída de Jardim Camburi será desviado para a nova pista que foi construída dentro da antiga área do Aeroporto de Vitória, onde hoje se encontra o canteiro de obras do mergulhão.

Assim, após esses dois desvios, o fluxo tanto de quem sai do bairro quanto de quem vem da Serra se reencontrará na Dante Michelini, novamente em três faixas, um pouco antes da área da pista do aeroporto, seguindo normalmente em direção a bairros como Mata da Praia, Jardim da Penha e Praia do Canto.

Já os condutores que vêm pela Norte Sul e precisam pegar a Dante Michelini para entrar em Jardim Camburi terão de fazer um caminho mais longo. Como o retorno existente atualmente será interditado para as obras, uma das opções será seguir pela Dante Michelini no trajeto atual até a Avenida Adalberto Simão Nader, na região do aeroporto, para fazer um retorno e voltar ao bairro (veja no mapa abaixo). Outra possibilidade para motoristas e motociclistas é antecipar a entrada no bairro por meio do retorno existente na altura do Shopping Norte Sul.

Rota a ser feita por motoristas que precisam retornar da Norte Sul para Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Para quem faz o trajeto Centro x Jardim Camburi, o caminho segue o mesmo, sem alterações. No sentido Centro x Serra, o fluxo também se mantém como é hoje. Quem precisa sair de Jardim Camburi para a Serra também deve seguir o mesmo caminho atual pela Norte Sul, virando à direita no antigo hotel.

Atenção, pedestres e ciclistas!

Para pedestres e ciclistas na região central da obra, a travessia da Dante Micheline será na faixa que fica na altura da Rua Carlos Martins, tanto no sentido da orla quando no sentido bairro. A mudança já é a partir do dia 17 de novembro.

As faixas de pedestres e de ciclistas que ficam na altura do quiosque Tantravitória serão desativadas com a instalação do canteiro de obras. Nesse ponto, está prevista a construção de uma passarela, que deve ser erguida em etapas posteriores do mergulhão.

Segundo Gustavo Perim, secretário de Obras da Prefeitura de Vitória, as mudanças previstas serão amplamente sinalizadas na região, para diminuir impactos para moradores, motoristas, pedestres e ciclistas.

“Vamos começar essa nova etapa às vésperas de um feriado (20 de novembro, Dia da Consciência Negra) e de um fim de semana, aplicando as mudanças com calma para que na segunda-feira seguinte (24 de novembro) a comunidade esteja acomodada com as alterações”, explica Gustavo.

De acordo com o secretário, nenhuma rua de Jardim Camburi deve ser bloqueada ou deve ter o sentido alterado durante as obras. As mudanças previstas são planejadas apenas para a Dante Michelini e para parte da Norte Sul.

“Teremos equipes da Secretaria de Trânsito e da Guarda Municipal atuando em conjunto para orientações e sinalização de forma a minimizar qualquer problema de fluxo na região”, projeta Perim.

