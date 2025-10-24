Mobilidade

O que falta para construção de novos viadutos e de mergulhão em Cariacica?

Propostas estão em análise pela administração municipal, que espera iniciar obras ainda em 2025; intervenção viária deve melhorar a fluidez e a segurança do trânsito

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:43

Projetados para desafogar o trânsito do Trevo de Alto Lage, dois viadutos devem começar a sair do papel ainda neste ano em Cariacica. Além das vias elevadas, será construído um mergulhão conectado à Avenida Mário Gurgel — antigo trecho urbano da BR 262. Ciclovias também estão planejadas para a região.

A licitação está na fase de análise das propostas dos interessados em assumir a mão de obra, segundo a Prefeitura de Cariacica. Após a seleção da empresa, a administração municipal vai formalizar o contrato e dar a ordem de serviço.

Como se trata da etapa final do processo licitatório, o prefeito Euclério Sampaio (MDB) estima que as obras comecem ainda em 2025. As intervenções, que contam com a parceria do governo do Estado e investimento de R$ 67,6 milhões, deverão melhorar a fluidez e a segurança do trânsito em um dos pontos mais movimentados da Grande Vitória.

Entenda os projetos

Projeção de como vai ficar o Trevo de Alto Lage, em Cariacica, com viadutos e mergulhão Crédito: Divulgação PMC

No caso dos viadutos, os projetos mostram que as vias serão similares ao Dona Rosa, inaugurado em fevereiro deste ano na Avenida Mário Gurgel.

A ideia é que semáforos sejam retirados da avenida para garantir fluxo contínuo de Alto Lage a Campo Grande e também no sentido contrário.

“Com a nova passagem de nível, a expectativa é de uma redução média de 8 a 9 minutos no tempo de percurso, dependendo do sentido”, projeta o Executivo municipal.

O novo complexo viário vai se conectar à Rodovia Governador José Henrique Sette (ES 080). A via estadual tem projeto definido para ter o asfalto revitalizado e para ganhar nova sinalização, justamente para receber o fluxo oriundo da Mário Gurgel.

Mergulhão será feito para veículos que transitam em direção ao bairro Campo Grande Crédito: Divulgação PMC

O primeiro viaduto terá 20 metros de extensão e 7 metros de altura útil em relação ao solo. Já o segundo terá 22 metros de extensão e 6 de altura. Além da estrutura principal, está previsto reforço na drenagem de águas pluviais, recapeamento, instalação de ciclovia e nova sinalização horizontal e vertical na região.

Em relação ao mergulhão, a Avenida Mário Gurgel será rebaixada em 8 metros no sentido Campo Grande para passar por baixo dos viadutos.

Segundo a prefeitura, estudos viários revelam que, atualmente, cerca de 100 mil veículos passam diariamente pela Mário Gurgel, e outros 20 mil utilizam o trecho sentido Campo Grande.

