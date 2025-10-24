Home
O que falta para construção de novos viadutos e de mergulhão em Cariacica?

Propostas estão em análise pela administração municipal, que espera iniciar obras ainda em 2025; intervenção viária deve melhorar a fluidez e a segurança do trânsito

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:43

Construção deve custar cerca de R$ 40 milhões e promete melhorar o trânsito na região de Alto Lage

Projetados para desafogar o trânsito do Trevo de Alto Lage, dois viadutos devem começar a sair do papel ainda neste ano em Cariacica. Além das vias elevadas, será construído um mergulhão conectado à Avenida Mário Gurgel — antigo trecho urbano da BR 262. Ciclovias também estão planejadas para a região.

Propostas estão em análise pela administração municipal, que espera iniciar obras ainda em 2025; intervenção viária deve melhorar a fluidez e a segurança do trânsito

O que falta para construção de novos viadutos e de mergulhão em Cariacica?

A licitação está na fase de análise das propostas dos interessados em assumir a mão de obra, segundo a Prefeitura de Cariacica. Após a seleção da empresa, a administração municipal vai formalizar o contrato e dar a ordem de serviço.

Como se trata da etapa final do processo licitatório, o prefeito Euclério Sampaio (MDB) estima que as obras comecem ainda em 2025. As intervenções, que contam com a parceria do governo do Estado e investimento de R$ 67,6 milhões, deverão melhorar a fluidez e a segurança do trânsito em um dos pontos mais movimentados da Grande Vitória.

Entenda os projetos

Projeção de como vai ficar o Trevo de Alto Lage, em Cariacica, com viadutos e mergulhão
Projeção de como vai ficar o Trevo de Alto Lage, em Cariacica, com viadutos e mergulhão Crédito: Divulgação PMC

No caso dos viadutos, os projetos mostram que as vias serão similares ao Dona Rosa, inaugurado em fevereiro deste ano na Avenida Mário Gurgel.

A ideia é que semáforos sejam retirados da avenida para garantir fluxo contínuo de Alto Lage a Campo Grande e também no sentido contrário. 

  • “Com a nova passagem de nível, a expectativa é de uma redução média de 8 a 9 minutos no tempo de percurso, dependendo do sentido”, projeta o Executivo municipal.

O novo complexo viário vai se conectar  à Rodovia Governador José Henrique Sette (ES 080). A via estadual tem projeto definido para ter o asfalto revitalizado e para ganhar nova sinalização, justamente para receber o fluxo oriundo da Mário Gurgel.

Mergulhão será feito para veículos que transitam no sentido bairro Campo Grande
Mergulhão será feito para veículos que transitam em direção ao bairro Campo Grande Crédito: Divulgação PMC

O primeiro viaduto terá 20 metros de extensão e 7 metros de altura útil em relação ao solo. Já o segundo terá 22 metros de extensão e 6 de altura. Além da estrutura principal, está previsto reforço na drenagem de águas pluviais, recapeamento, instalação de ciclovia e nova sinalização horizontal e vertical na região.

Em relação ao mergulhão, a Avenida Mário Gurgel será rebaixada em 8 metros no sentido Campo Grande para passar por baixo dos viadutos.

Segundo a prefeitura, estudos viários revelam que, atualmente, cerca de 100 mil veículos passam diariamente pela Mário Gurgel, e outros 20 mil utilizam o trecho sentido Campo Grande.

