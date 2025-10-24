Home
Policiais penais são investigados após fuga de detento em Vila Velha

A Corregedoria da Secretaria da Justiça instaurou um processo administrativo para apurar suposto descumprimento de normas de segurança

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 14:45

Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), um dos cinco presídios que não tem nem registro nos Bombeiros
Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV): preso fugiu da unidade em julho, mas foi recapturado no mesmo mês Crédito: Divulgação

A Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar um suposto descumprimento de normas de segurança por parte de dois policiais penais e um ex-monitor de ressocialização prisional na fuga de um preso da Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV), ocorrida em 8 de julho de 2025.

Na ocasião, o detento conseguiu sair da unidade prisional do regime semiaberto sem ser percebido pelos agentes de segurança. O interno foi recapturado no dia 21 de julho, teve regressão de regime e está na Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, unidade de regime fechado. 

A Sejus informou que, até o momento, não há indícios de corrupção, mas sim de descumprimento de normas de segurança. A secretaria ressaltou que qualquer punição ou responsabilização dos servidores envolvidos só poderão ocorrer após a conclusão do processo, quando houver formação de juízo definitivo sobre as condutas apuradas. Os nomes dos investigados não foram informados. 

