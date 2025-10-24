"Possível contaminação"

Investigação no Hospital Santa Rita: 14 funcionários foram internados, 2 na UTI

Atualmente, seis funcionários estão internados na enfermeira e um segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI); Sesa investiga a situação na unidade, recolheu materiais e lacrou bebedouros

Alvo de investigação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) devido a uma possível contaminação bacteriana, o Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, informou nesta sexta-feira (24) que sua Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) apura casos identificados entre colaboradores de uma área específica da instituição. Segundo a unidade, 14 funcionários foram internados com "alterações radiológicas sugestivas de pneumonia" na última semana, sendo dois em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). No momento, seis estão em enfermaria e um permanece na UTI – apresentam evolução favorável do quadro de saúde.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destacou que, por enquanto, não há orientação oficial de suspensão das cirurgias no Hospital Santa Rita de Cássia, nem mesmo as eletivas (agendadas). A unidade hospitalar destacou que todos os atendimentos e serviços seguem com funcionamento normal.

Conforme apuração da TV Gazeta, técnicos da Sesa recolheram amostras de roupas de cama, insumos hospitalares e objetos utilizados no hospital para análise laboratorial. Bebedouros de água da unidade foram lacrados.

Mais de 20 pessoas contaminadas

Os primeiros casos começaram a surgir na última segunda-feira (20). Segundo um funcionário do local, que pediu para não ser identificado, os primeiros servidores apresentaram sintomas gripais como falta de ar, febre, calafrios e dor de cabeça.

Os setores mais impactados seriam da parte do hospital referente ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda conforme o funcionário, que atua na área de enfermagem, apenas na quinta-feira (24) a direção do hospital solicitou amostras da água e do ar-condicionado.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes), Otto Fernando Moreira Baptista, confirmou que a entidade tomou conhecimento das denúncias e está acompanhando de perto o caso. Segundo ele, o órgão tem a informação que, até o momento, há 25 pessoas contaminadas, entre profissionais de saúde e pacientes.

Cirurgia adiada

Um homem, que não quis se identificar, relatou que teve uma cirurgia de hérnia marcada para a segunda-feira adiada "por conta do susto". “Disseram que o hospital tinha alguns casos, acham que era uma bactéria e foi detectada na área do SUS. Agora estou aguardando”, disse.

Outro servidor informou que muitos funcionários só souberam do ocorrido por meio de colegas. “As pessoas estão indo como se estivesse tudo normal, mas não está.”

Sesa investiga

Em nota, a Secretaria da Saúde (Sesa) esclareceu que foi notificada sobre a ocorrência e iniciou imediatamente a investigação de um possível evento de intoxicação ou contaminação ambiental.

A Sesa destacou que, até o momento, as evidências apontam para um foco específico, o que não indicaria risco de transmissão generalizada.

Sindicato acompanha o caso

O Sindicato dos Enfermeiros do Espírito Santo informou que receberam quatro denúncias dos profissionais nesta sexta-feira (24). De acordo com Valeska Fernandes, presidente do sindicato, os trabalhadores relataram que os casos começaram na semana passada e que a empresa os procurou essa semana para tranquilizar.

"O que os denunciantes relatam é que os sintomas começam como dificuldade para respirar, tosse, sintomas gripais, que evoluem muito rapidamente para pneumonia. Nenhum dos denunciantes está doente", disse Valeska.

O Sindicato disse que vai pedir intervenção da Sesa no hospital, e notificar a unidade que seja providenciado atendimento gratuito aos profissionais e também utilização de EPIS para trabalharem com segurança até que, seja identificado a origem dos casos e o que está causando os sintomas.

Nota | Hospital Santa Rita de Cássia "O Hospital Santa Rita, por meio de sua Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), informa que está apurando casos identificados entre colaboradores de uma área específica da instituição. Na última semana, colaboradores apresentaram sintomas com alterações radiológicas sugestivas de pneumonia. O número de casos está atualmente em curva decrescente, não havendo novas internações desde 22 de outubro. Tivemos 14 colaboradores internados no Hospital Santa Rita, sendo dois admitidos em UTI. Atualmente, há seis internados em enfermaria e apenas um em UTI, todos em evolução clínica favorável. O Hospital reforçou seus protocolos assistenciais e de vigilância, mantendo todas as ações de segurança e atuando em cooperação com os órgãos de saúde. Importante destacar que nenhum paciente internado apresentou sintomas semelhantes, o que levou à hipótese inicial de uma possível causa ambiental, atualmente sob investigação detalhada. O monitoramento pós-alta está sendo realizado pela equipe de Medicina do Trabalho, que acompanha de perto a recuperação dos colaboradores. Expressamos solidariedade e apoio a todos, reafirmando o compromisso permanente com a qualidade, a segurança e a transparência institucional. Todos os atendimentos e serviços seguem em funcionamento normal, com a mesma excelência e confiança que consolidam o Santa Rita como referência em saúde no Espírito Santo. O Hospital, com seu compromisso com a transparência e à saúde pública, manterá a sociedade atualizada."

Nota | Sesa "A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que foi notificada sobre a ocorrência e iniciou imediatamente a investigação de um possível evento de intoxicação ou contaminação ambiental. Até o momento, não há evidências de transmissão interpessoal nem registro de novos casos com início recente de sintomas, o que indica que o evento está restrito ao ambiente e grupo inicialmente afetado. A unidade hospitalar está prestando assistência aos envolvidos que estão recebendo acompanhamento, bem como adotando medidas corretivas e preventivas para evitar a ocorrência de novos casos. A investigação da equipe de Vigilância em Saúde da Sesa segue em andamento, com coleta de informações, análise de amostras e avaliação das condições ambientais para esclarecimento das causas do episódio e garantia da segurança dos envolvidos."

