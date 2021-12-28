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Epidemia

O que é Síndrome Respiratória Aguda Grave e quais são os sintomas?

A SRAG atrapalha a respiração e provoca a redução de oxigênio no sangue. Se não tratada, pode levar a morte. Entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2021 às 09:43

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 09:43

Em meio à pandemia da Covid-19, o Brasil tem passado também por epidemias causadas pelos vírus Influenza. E com novos casos de pessoas com sintomas gripais, também crescem os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Mas, afinal, o que é esse problema de saúde e qual a diferença em relação às outras doenças causadas pelos vírus da gripe e pelo novo coronavírus?

O QUE É A SÍNDROME?

A SRAG é uma lesão nos alvéolos, que são espécie de saquinhos de ar dentro dos pulmões e são responsáveis pela oxigenação. Essa ferida causa acúmulo de líquido, pode reduzir a liberação de oxigênio e provocar aumento da pressão no órgão, atrapalhando a respiração.

SINTOMAS DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

A síndrome é caracterizada por um conjunto de sintomas. Os sinais são bem mais intenso que a gripe e que a Covid e se destacam por febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, tosse, nariz escorrendo, dor de garganta e problemas no olfato e no paladar.
A pessoa com SRAG tem outros problemas, como:
  • Dificuldade ou desconforto ao respirar;
  • sensação de peso ou pressão no peito;
  • menor oxigenação no sangue (saturação menor que 95%);
  • rosto ou lábios azuis ou arroxeados
Em crianças, podem ocorrer sintomas, como:
  • falta de ar;
  • desidratação;
  • menor apetite

O QUE CAUSA A SRAG?

A síndrome pode ser causada por infecções bacterianas que levam a pneumonias, por fungos e vírus, inclusive pelo novo coronavírus.
Termômetro mostra paciente com febre
Febre alta e repentina é um dos sintomas da doença Crédito: Gundula Vogel/Pixabay

O QUE FAZER SE TIVER SINTOMAS DE SRAG?

É preciso procurar atendimento médico de imediato para evitar o agravamento do quadro do paciente e mesmo a morte. Em alguns casos, a pessoa precisa receber oxigênio ou mesmo de intubação.

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SINTOMAS DE GRIPE E DA COVID CAUSADA PELA ÔMICRON

  • Congestão nasal
  • Febre
  • Dor no corpo
  • Dor na garganta
  • Tosse
  • Cansaço
  • Diferença: Os sintomas da gripe costumam melhorar depois de cinco dias, já os sintomas da variante Ômicron perduram por semanas e podem piorar.

SINTOMAS DE OUTRAS VARIANTES DA COVID-19

  • Febre
  • Tosse
  • Cansaço
  • Diferença: Apesar de alguns sintomas serem parecidos, a perda de paladar e olfato são característicos do coronavírus.
Com informações da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e de Viviane Maciel

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