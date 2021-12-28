O que é Síndrome Respiratória Aguda Grave e quais são os sintomas?

Em meio à pandemia da Covid-19, o Brasil tem passado também por epidemias causadas pelos vírus Influenza. E com novos casos de pessoas com sintomas gripais, também crescem os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Mas, afinal, o que é esse problema de saúde e qual a diferença em relação às outras doenças causadas pelos vírus da gripe e pelo novo coronavírus?
O QUE É A SÍNDROME?
A SRAG é uma lesão nos alvéolos, que são espécie de saquinhos de ar dentro dos pulmões e são responsáveis pela oxigenação. Essa ferida causa acúmulo de líquido, pode reduzir a liberação de oxigênio e provocar aumento da pressão no órgão, atrapalhando a respiração.
SINTOMAS DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
A síndrome é caracterizada por um conjunto de sintomas. Os sinais são bem mais intenso que a gripe e que a Covid e se destacam por febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, tosse, nariz escorrendo, dor de garganta e problemas no olfato e no paladar.
A pessoa com SRAG tem outros problemas, como:
- Dificuldade ou desconforto ao respirar;
- sensação de peso ou pressão no peito;
- menor oxigenação no sangue (saturação menor que 95%);
- rosto ou lábios azuis ou arroxeados
Em crianças, podem ocorrer sintomas, como:
- falta de ar;
- desidratação;
- menor apetite
O QUE CAUSA A SRAG?
A síndrome pode ser causada por infecções bacterianas que levam a pneumonias, por fungos e vírus, inclusive pelo novo coronavírus.
O QUE FAZER SE TIVER SINTOMAS DE SRAG?
É preciso procurar atendimento médico de imediato para evitar o agravamento do quadro do paciente e mesmo a morte. Em alguns casos, a pessoa precisa receber oxigênio ou mesmo de intubação.
SINTOMAS DE GRIPE E DA COVID CAUSADA PELA ÔMICRON
- Congestão nasal
- Febre
- Dor no corpo
- Dor na garganta
- Tosse
- Cansaço
- Diferença: Os sintomas da gripe costumam melhorar depois de cinco dias, já os sintomas da variante Ômicron perduram por semanas e podem piorar.
SINTOMAS DE OUTRAS VARIANTES DA COVID-19
- Febre
- Tosse
- Cansaço
- Diferença: Apesar de alguns sintomas serem parecidos, a perda de paladar e olfato são característicos do coronavírus.
Com informações da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e de Viviane Maciel