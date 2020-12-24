AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Atração em Castelo

O curioso caso do morador que transformou Fusca em limusine no ES

Sem ter como comprar uma, o lanterneiro José Lúcio Fazollo, de 61 anos, realizou o sonho de infância ao transformar o próprio Fusquinha ano 74 em uma limusine. O sucesso foi tanto que o carro virou atração em Castelo, além de ser alugado para eventos

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 11:33
Castelo
O lanterieiro José Lúcio Zanollo transformou o fusquinha amarelo em limusine Crédito: Arquivo pessoal
Comprar uma limusine nunca foi uma opção na vida do lanterneiro José Lúcio Fazollo, de 61 anos, mas as décadas trabalhando com veículos, especialmente "desamassando" latarias dos carros proporcionou a este humilde morador da cidade de Castelo, na região Sul do Espírito Santo, a oportunidade de fazer o próprio carrão, ou melhor, Fuscão.

Veja Também

Segredos da vinícola capixaba dona de um dos melhores vinhos do país

As limusines são carros de grande porte e luxuosos, feitos a partir de um alongamento do chassi de modelos consagrados. Sem ter essa possibilidade de comprar uma original de fábrica, seu Lúcio fez do Fusquinha 74 uma atração na pacata cidade capixaba.
"Desde bem menino, com uns oito anos, eu já fui aprendendo a mexer com carro e cresci dentro de oficinas. A gente via nos filmes aqueles carrões bonitos, luxuosos e tinha a vontade de ter um. Só que são caros demais, o jeito era eu mesmo fazer. Aí lá para 2015 eu comprei um Fusca e resolvi transformar ele em uma limusine", contou ele.

Fusca é transformado em limusine e vira atração em Castelo

Para adquirir o simpático Fusquinha amarelo, o lanterneiro gastou cerca de R$ 2,8 mil . Por quase três anos, entre um serviço e outro, seu Lúcio ia literalmente transformando o carro em carrão.
"Tive de serrar o Fusca ao meio e aumentei o chassi em 1,25 m para poder colocar mais uma fileira de bancos na parte de trás. Eu não tinha muita pressa em fazer porque era algo prazeroso, então fui me atentando aos detalhes, acabamento, mantive a originalidade do Fusquinha, mas transformando ele em uma versão limusine. Para dizer que não foi feito 100% por mim, um amigo me ajudou com a parte mecânica, mas é até hoje o motor original dele", detalha o castelense.

Veja Também

Vila Velha tem cemitério de embarcações abandonadas na prainha da Glória

Satélite acha avião misterioso na mata do Aeroporto de Vitória

CONFORTO

Quem já teve a oportunidade de andar em um Fusca sabe que os modelos antigos comportavam até quatro pessoas (motorista, carona e dois passageiros traseiros). Na versão luxuosa e única de Castelo, a capacidade agora é para sete pessoas, todas devidamente equipadas com cinto de segurança. Além disso, a "limofusca" ganhou mais duas portas e novos assentos.
"Agora são sete pessoas confortáveis dentro do Fusca. Aumentei ele para colocar mais um banco na parte de trás como tem nas limusines mesmo. Não é mais um Fusquinha, é um Fuscão", brincou seu Lúcio, que trata o carro como um xodó.
Castelo
Os estofamento dos assentos dianteiros foram personalizados pelo lanterneiro Crédito: Arquivo pessoal
O lanterneiro nunca chegou a calcular quanto investiu para montar e equipar o automóvel, porém garante ter recusado propostas de até R$ 50 mil reais pelo veículo.
"A gente participa de eventos de Fuscas, tem as comunidades e alguns interessados já apareceram. Uma vez me ofereceram um bom dinheiro, mas eu só venderia se fosse para comprar um carro melhor e fazer outra limusine ainda mais equipada. Como não era minha intenção, e as condições oferecidas não me agradaram, disse não à oferta", contou o senhor de 61 anos.

Veja Também

Mata em área privada da Serra esconde cemitério de vagões. Entenda

FESTAS E EVENTOS

Dirigir pelas ruas de Castelo e cidades próximas é um dos prazeres de seu Lúcio, mas ele "empresta" a preciosidade em ocasiões específicas. Depois que a limusine ficou pronta, há pouco mais de dois anos, o veículo é alugado para casamentos e aniversários. Pelo valor de R$ 250 o próprio lanterneiro leva os noivos para a cerimônia na Igreja.
Castelo
O Fusca passou dos tradicionais 2,4 metros na versão tradicional para 3,60 metros na versão limusine Crédito: Arquivo pessoal
Com a pandemia do coronavírus, entretanto, as voltinhas dos "pombinhos apaixonados" deixaram de acontecer. Quem quiser mesmo ver a limufusca terá de ir até Castelo e ter a sorte de encontrar seu Lúcio ao volante, ou então vê-lo estacionado em frente ao estádio Emílio Nemer. 
Mas, pensando bem, não deve ser algo tão difícil assim, afinal um Fuscão amarelo e de cabine estendida não passa sem ser notado, ainda mais em uma pacata cidade como Castelo.

LEIA SOBRE CURIOSIDADES DO ES

Fotos inéditas: avião na mata do Aeroporto de Vitória vira lata-velha

Sol e sombra: conheça a incrível Pedra da Ema, no interior de Cachoeiro

A lenda da serpente que assombra cemitério de Águia Branca, no ES

Cais do Hidroavião: como era o primeiro aeroporto do Espírito Santo

"Da Vila ao Espírito Santo": podcasts com as histórias das 78 cidades do Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Show do intervalo da final da Copa tem Madonna com Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e homenagem a Pelé
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Canal de Camburi: veja como ficou o novo espaço de lazer em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados