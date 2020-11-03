Sol e sombra: conheça a incrível Pedra da Ema, no interior de Cachoeiro

A projeção da sombra sobre uma falha na rocha forma a imagem de uma ema em Burarama Crédito: Divulgação

Emas não são animais tão presentes no cotidiano das pessoas, mas os moradores do pacato distrito de Burarama, no interior de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, diariamente se deparam com a ave, considerada a maior das Américas, sempre no mesmo local e horário. A figura da ave, entretanto, só pode ser vista caso o sol brilhe forte na região.

Não entendeu a relação? Pode parecer confuso para quem ao menos não conheça a localidade, mas é exatamente uma combinação entre o passar das horas, raios solares e uma formação rochosa bem específica que fazem com que a ave dê o ar da graça.

No coração do distrito que fica a cerca de 35 quilômetros do Centro da "Capital Secreta do Mundo", existe uma pedra medindo 1.500 metros. Nela há uma grande falha que faz com que a imagem muito parecida com a de uma ema se forme perfeitamente na sombra projetada.

É no período da tarde, entre o meio-dia e 15 horas que a visualização da ema atinge o esplendor. É possível vê-la em praticamente todo o ano, mas é entre os meses de junho a setembro que a percepção se prolonga por mais tempo. A ema "foge" só nos dias nublados e chuvosos, quando a pouca luminosidade solar impede que a sombra se forme sobre a pedra.

LENDA LOCAL

Explicações sobre a "emanência" da ave à parte, existe uma história local que conta outra versão para que a sombra do bicho surja no rochedo. Segundo o guia turístico da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , um escravo teria enterrado um fazendeiro antes de morrer ao lado de um sino de ouro. O tesouro ficava à sombra de uma sapucaieira, em cuja base havia uma pedra encantada. O fazendeiro, então, teria se transformado em uma ema para recuperar o tesouro.

É no período da tarde, entre o meio-dia e 15 horas, que o desenho da ema se forma perfeitamente sobre a rocha Crédito: Régis Lopes

É possível chegar até o pé da Pedra por meio de uma trilha. Para isso, é necessário agendar uma caminhada com guias locais. Mas para se chegar à Pedra da Ema, é preciso antes ir até a aconchegante Burarama. O distrito fica a cerca de 170 km de distância da capital capixaba. Saindo de Vitória, basta seguir pela BR 101 até o trevo de Cachoeiro. Na sequência, entre na ES 482, sentido Alegre e prossiga até Burarama. Do acesso da rodovia estadual até a localidade são cerca de 15 minutos.

OUTRAS ATRAÇÕES

Projeto "Cama e Café", que disponibiliza hospedagem a baixo custo e ainda uma vasta linha de alimentos como embutidos, cafés, cervejas artesanais e doces em geral. O carro-chefe da região, entretanto, é a cachaçaria. No Além da Pedra da Ema, o distrito oferece outros atrativos. Para quem aprecia uma boa cachaça, a região é rica em alambiques, que oferecem uma "branquinha" de qualidade. Uma delas, inclusive, é batizada com o nome da localidade. Além disso, Burarama faz parte do, que disponibiliza hospedagem a baixo custo e ainda uma vasta linha de alimentos como embutidos, cafés, cervejas artesanais e doces em geral. O carro-chefe da região, entretanto, é a cachaçaria. No site da prefeitura há uma listagem completa de locais para se hospedar e curtir o que há de mais gostoso em Burarama.