Novo local para provas de moto no ES funciona no Pavilhão de Carapina

Área para a realização de provas práticas, na Serra Crédito: Divulgação Detran

O espaço está disponível para atender candidatos que frequentam Centros de Formação de Condutores (CFCs) de Vitória , Serra e Cariacica . Vale destacar que os CFCs de Cariacica terão ainda a opção de agendar as provas em Vila Velha

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS

Os exames ocorrerão, nesse primeiro momento, de 7h às 11h, com o agendamento de, no máximo, cinco candidatos a cada 30 minutos. Mas a partir do dia 27 de julho, estará disponível o agendamento também para o turno vespertino, com provas de 13h às 17h.

O candidato deve chegar ao local de prova com pelo menos 10 minutos de antecedência, utilizando máscara, portando um documento original de identificação com foto em bom estado de conservação (RG, passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista, entre outros) e a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV).

O candidato não deve levar acompanhante, pois o acesso será permitido apenas para os candidatos e instrutores que estiverem agendados. O acesso ao local será pelo portão de entrada do Pavilhão, próximo ao Sexto Batalhão de Polícia Militar, onde o segurança responsável realizará a checagem do nome do candidato, do instrutor e da placa da moto, constante na lista previamente enviada pelo Detran-ES.

Depois de concluir a sua prova, o candidato deverá deixar o local, a fim de evitar aglomeração. Portanto, só irão permanecer aqueles que estiverem aguardando para fazer a sua prova, bem como os seus instrutores e os examinadores de trânsito.

ESTRUTURA MAIS SEGURA

Segundo o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, o Centro Metropolitano de Provas Práticas de Direção Veicular foi criado em colaboração com a Secretaria de Turismo (Setur), que é detentora do local, com o objetivo de aperfeiçoar a formação de condutores de motocicletas na Grande Vitória, para que as provas pudessem ser realizadas em um local que oferecesse mais conforto e segurança aos candidatos, instrutores e examinadores.

"A partir de então, iniciamos a reforma com a devida estrutura para implantarmos a centralização deste serviço, que é uma tendência que pretendemos expandir no interior, primando sempre pela formação com maior qualidade e pelas medidas de proteção contra a transmissão do novo Coronavírus, afirma Givaldo Vieira.

O Centro possui cobertura para a realização dos exames, bebedouros, banheiros com acessibilidade, bem como vigilância, e acesso por meio de linhas de ônibus. O Detran-ES trabalha para, nos próximos meses, disponibilizar Wi-Fi gratuito e instalar câmeras de videomonitoramento no local.

A pandemia do novo coronavírus impactou quase todas as funcionalidades do Detran, que precisou promover alterações para que houvesse continuidade nas aulas e provas.

AULAS TEÓRICAS PRESENCIAIS

AULAS REMOTAS

Há também a possibilidade de realização de aulas teóricas no formato remoto. A disponibilização das aulas é facultativo e depende do interesse dos Centros de Formação de Condutores.

AULAS PRÁTICAS

Mesmo havendo um risco de contaminação, as aulas práticas estão permitidas pelo Detran. Os indivíduos que estiverem dentreo dos veículos devem usar máscaras e higienizar as mão antes do início da lição.

A limpeza do veículo também deve ser reforçada, garantindo segurança aos alunos e professores envolvidos.

PRAZOS

Em edição do Diário Oficial da União, ainda em março, o Detran esclareceu que foi ampliado o prazo para que o processo de habilitação do candidato permaneça ativa nos Detrans. Antes eram 12 meses até a conclusão. Agora, por conta da pandemia, são 18 meses.

RENOVAÇÃO DA CNH