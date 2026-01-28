Assista ao vivo

Nova CNH: live de A Gazeta explica mudanças nas regras para virar motorista

Diretor do Detran-ES detalha, a partir do meio-dia desta quarta-feira (28), o que mudou no processo para conseguir a primeira carteira de habilitação

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:42

Tirar a primeira carteira de motorista ficou mais fácil após a aprovação de uma série de medidas voltadas a simplificar as etapas e a baratear os custos. Uma das alterações é a retirada da baliza e da prova de ladeira dos exames práticos, como foi implementado no Espírito Santo. O pacote de mudanças, no entanto, é mais amplo e tem gerado dúvidas. Por conta disso, A Gazeta realiza uma live nesta quarta-feira (28), ao meio-dia, com o diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Transito (Detran-ES), Raphael Piekarz, explicando o que mudou.

As mudanças fazem parte do programa CNH do Brasil, que pretende reduzir em até 80% os custos com a habilitação para as categorias A, de moto, e B, de carros. As mudanças foram oficializadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de dezembro de 2025.

Com o novo programa, o curso teórico que compõe o processo de emissão da carteira agora pode ser feito sem custos, em um portal disponibilizado pelo próprio governo brasileiro. Além disso, a carga horária mínima de 20 horas para aulas práticas deixa de ser obrigatória e pode ser feita em apenas duas horas.

Outra mudança envolve a baliza e a ladeira, que já não são mais obrigatórias no país. No Espírito Santo, os candidatos já não precisam mais mostrar suas habilidades nessas etapas desde o último dia 19. A nova regulamentação também traz alterações no sistema de pontos. Antes, critérios como o tempo para realizar a baliza podiam eliminar o candidato diretamente. Agora, as faltas são pautadas apenas em infrações reais de trânsito. Com a alteração das regras, o candidato pode perder até 10 pontos e será reprovado somente ao atingir o 11º ponto.

