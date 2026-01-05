Veja vídeo

Como funciona o novo modelo para tirar CNH no Brasil

Programa do governo federal quer reduzir o custo da Carteira Nacional de Habilitação em até 80% para as categorias A, de moto, e B, de carros

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:01

O processo para tirar a primeira carteira de motorista ficou mais simples no Brasil. Chamado de CNH do Brasil, o programa do governo federal quer reduzir o custo da Carteira Nacional de Habilitação em até 80% para as categorias A, de moto, e B, de carros. As mudanças foram oficializadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de dezembro de 2025.

Com o novo programa, o curso teórico que compõe o processo de emissão da carteira agora pode ser feito sem custos, em um portal disponibilizado pelo próprio governo brasileiro. Além disso, a carga horária mínima de 20 horas para aulas práticas deixa de ser obrigatória e pode ser feita em apenas duas horas.

Segundo o Ministério dos Transportes, a abertura do processo pode ser feita diretamente no site da pasta ou pelo aplicativo CNH do Brasil. A partir daí, o cidadão tem a liberdade para escolher como prefere se preparar: pode estudar o conteúdo teórico gratuitamente pela plataforma digital, frequentar uma autoescola tradicional ou combinar ambas as opções.

Para as aulas práticas, é possível optar por uma autoescola, contratar um instrutor autônomo credenciado pelo Detran ou definir a quantidade de aulas que julgar necessária para se sentir preparado.

“O importante é que, independentemente do caminho escolhido, todos os candidatos continuam obrigados a realizar e ser aprovados nos exames teórico e prático, que avaliam se o condutor realmente possui as habilidades necessárias para dirigir com segurança”, divulga o ministério.

Como encontrar instrutores?

Os profissionais responsáveis pela instrução dos alunos devem estar devidamente cadastrados nos Detrans. Entre as exigências estão: ter no mínimo 21 anos, possuir habilitação há pelo menos dois anos na categoria em que pretende instruir, ter concluído o ensino médio, não ter cometido infrações gravíssimas nos últimos 12 meses e ter formação em curso específico.

Segundo o governo federal, todos os instrutores têm identificação oficial no sistema da CNH do Brasil, o que garante controle, segurança e transparência. Nenhum instrutor pode atuar sem autorização formal do Detran. O Ministério dos Transportes oferece a formação de instrutores também de forma gratuita e digital, ampliando o acesso à profissão.

Mesmo com todas as mudanças, o governo federal afirma que as autoescolas seguem com papel fundamental no processo de formação de condutores. As instituições continuam a oferecer cursos teóricos e práticos presenciais, com acompanhamento personalizado.

“O novo modelo simplifica etapas e adota soluções digitais que tornam o processo mais rápido e acessível. Você pode realizar o curso teórico gratuitamente, de forma online, e só precisa comparecer ao Detran para etapas presenciais obrigatórias, como coleta biométrica e exames médicos. O uso de plataformas tecnológicas, que podem conectar candidatos e instrutores, com recursos de agendamento e pagamento digital, agiliza o atendimento e reduz deslocamentos desnecessários”, destaca o governo.

