"Uiu, uiu, uiu"

Noiva realiza sonho e chega ao casamento de ambulância na Serra

Enfermeira emergencista entrou com sirene ligada e surpreendeu convidados em cerimônia realizada em um sítio no bairro Barcelona

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:54

Os convidados de um casamento realizado em um sítio em Barcelona, na Serra, no último sábado (29), levaram um susto quando ouviram a sirene de uma ambulância se aproximando do local da cerimônia. Alguns pensaram que havia uma emergência médica no casamento. Mas, quando a porta do veículo se abriu e a marcha nupcial começou a tocar, entenderam que aquela chegada inesperada era a entrada da noiva, no caso, Ana Paulla Pedroza, de 31 anos.

Enfermeira emergencista, Ana Paulla trabalha em um hospital, atende ocorrências em ambulâncias e conta que sempre teve paixão pelo veículo. “Cada plantão me fazia querer viver essa sensação no meu casamento. Eu sou apaixonada por ambulância. Queria entrar no carro que mais amo”, disse.

Casal junto ao motorista da ambulância que levou a noiva até o casamento na Serra Crédito: Arquivo pessoal

O plano era mantido em segredo: só o noivo, João Victor Pedroza, de 32 anos, e a irmã dela sabiam da surpresa. “Eu queria que as pessoas pensassem ‘meu Deus, o que está acontecendo?’. A sirene só parou quando abriram a porta. Aí começou a marcha nupcial e todo mundo entendeu", contou a enfermeira.

O impacto foi imediato. A noiva disse que entre os convidados teve os que choraram, se arrepiaram e alguns riram da situação, tentando entender a cena. “Muita gente disse que achou que alguém estava passando mal. Quando viram que era eu, começaram a sorrir. Esse era o objetivo”, contou a noiva.

História de amor

João Victor Pedroza e Ana Paulla Pedroza se casaram no último sábado (29) após mais de 11 anos juntos Crédito: Arquivo pessoal

João, que hoje é gerente comercial, lembra que a história do casal começou em 2014, quando os dois trabalhavam em um call center, em Vila Velha. “Eu era supervisor e ela era atendente. Foram mais de 11 anos e meio juntos até o casamento. Sempre nos organizamos para estudar, crescer profissionalmente e construir nossas coisas com calma”, afirmou.

Eles escolheram casar na Serra por já terem morado no município, mas agora irão construir a vida em Santa Teresa, município onde Ana Paulla trabalha.

Para o noivo, a entrada de ambulância significou a realização de um sonho e foi a coroação de um história de amor construída com muita luta e persistência.

"A mão de Deus, que nos cobriu, guardou, protegeu, guiou e sustentou. Inclusive, uma das falas que fiz foi sobre isso, no ato da celebração, que Deus nos sustentou até aqui, e por isso nós estávamos alegres. Não foi feito no meu tempo, nem no da Ana Paulla, foi o nosso tempo, foi no tempo de Deus que tudo aconteceu. A gente não pulou etapas. Foi muita luta, persistência e amor. E Deus esteve com a gente o tempo inteiro. Ver o sonho dela se realizar daquele jeito foi emocionante", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta