Mundo

O mistério de penetra em casamento resolvido quatro anos depois

Durante anos, Michelle e John Wylie ficaram intrigados com a presença de um homem alto e misterioso, vestido com um terno azul, em seu casamento.

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 13:32

Michelle e John Wylie ficaram anos sem saber quem era o estranho presente em seu casamento Crédito: Belvedere Images

Michelle e John Wylie tiveram um casamento feliz em novembro, há quatro anos, em um hotel boutique na costa de South Ayrshire (Escócia), cercados por amigos, familiares — e por um completo estranho.

O casal só percebeu a presença do intruso ao receber as fotos do grande dia: um homem alto, de terno escuro, com expressão visivelmente confusa.

Eles perguntaram a parentes, amigos e funcionários do local, inclusive ao fotógrafo do casamento, mas ninguém conseguiu responder quem era aquela pessoa.

Agora, após uma investigação amadora na internet, o homem misterioso finalmente foi identificado.

Andrew Hillhouse, que deveria estar em outro casamento a cerca de três quilômetros de distância, disse à BBC Scotland News que só percebeu estar no local errado quando a noiva entrou no corredor.

Michelle e John se casaram em 20 de novembro de 2021 no Carlton Hotel, em Prestwick, cercados apenas por familiares e amigos — ou assim eles pensavam.

"Foi só quando recebemos as primeiras fotos do fotógrafo e meu marido e eu começamos a olhá‑las que dissemos: 'quem é esse?'", recorda Michelle, que mora em Kilmarnock.

"Começamos perguntando primeiro aos nossos pais, depois fomos às minhas tias e ao restante da família, e, em seguida, aos meus amigos. Absolutamente ninguém sabia quem ele era."

"Depois contatamos o Carlton Hotel para ver se tinham alguma ideia, mas não. Chegamos a pensar que fosse alguém ajudando no local, mas nem uma pessoa sabia quem ele era."

Uma publicação da noiva no Facebook também não trouxe respostas e, com o tempo, a tentativa de desvendar o mistério acabou sendo deixada de lado.

No entanto, Michelle disse à BBC que a dúvida continuava incomodando sua mente.

"Isso vinha à minha cabeça, e eu pensava: 'alguém deve saber quem é esse homem'. Disse algumas vezes ao meu marido: 'tem certeza de que não conhece esse cara? Ele não é talvez de seu trabalho?'

"Chegamos a imaginar que fosse um perseguidor maluco."

Outras teorias incluíam um novo parceiro da filha de amigos da família ou alguém auxiliando o fotógrafo do casamento, Steven Withers.

Depois, um apelo ao criador de conteúdo e youtuber Dazza, pedindo que compartilhasse as fotos e tentasse descobrir a identidade do intruso, finalmente revelou quem era o homem.

Michelle e Andrew agora são amigos no Facebook e se encontraram pessoalmente recentemente Crédito: BBC

Naquele mesmo sábado de novembro de 2021, Andrew Hillhouse estava atrasado para um casamento. Restando apenas cinco minutos para o horário marcado da cerimônia, ele chegou ao local indicado, entrou às pressas e ocupou seu lugar.

Seu parceiro, David, faria parte da cerimônia como padrinho, e Andrew estava aliviado por ter conseguido estar presente a tempo.

Mas um desconforto começou quando os noivos começaram a caminhar em direção ao altar.

"Supus que David estivesse em outra sala com a noiva. A música começou, todos se viraram para olhar a noiva, e no instante em que a vi pensei: 'oh não, essa não é a Michaela, o que está acontecendo?'", relata à BBC.

"Mas, naquele momento, já estava comprometido — você não pode simplesmente sair de um casamento em andamento — então resolvi me concentrar. Tenho 1,88 m e sou mais alto que todos, então tentei me encolher um pouco para sair sem atrapalhar."

"Fiquei sentado, pensando: 'por favor, que isso acabe logo'."

O parceiro de Andrew havia lhe dado o endereço totalmente errado: o casamento que ele deveria acompanhar acontecia no Great Western Hotel, em Ayr, a alguns quilômetros dali.

Andrew conhecia apenas o parceiro e a noiva, por isso não estranhou não ter reconhecido mais ninguém entre os convidados.

"Havia um gaita de foles tocando do lado de fora, e todas essas pessoas bem vestidas, então pensei que estava no lugar certo."

Quando a cerimônia terminou, Andrew, natural de Troon, dirigiu-se à saída para ligar para David, mas não conseguiu escapar imediatamente.

"Corri em direção às portas e ouvi: 'podemos reunir todos para uma foto?' e eu só pensava: 'nãoooo'.

"Então dá para ver minha cabeça grande na última fila, tentando não atrapalhar."

Andrew finalmente conseguiu sair, embora tenha admitido ter tomado um gole de refrigerante por ali. Ele ligou para o parceiro para saber onde eles estavam e só então percebeu o quanto havia se enganado de local.

"Ele me disse que estavam tirando fotos na fonte, e eu olhava em volta pensando: 'onde fica essa fonte?' Até que perguntei onde estavam e ele me contou que era no hotel em Ayr."

Depois, Andrew conseguiu ir ao casamento que realmente planejava acompanhar, onde seu engano acabou virando uma história divertida para os demais convidados.

Por fim, um amigo enviou a ele o apelo nas redes sociais, e Andrew pôde explicar por que estava presente no casamento quatro anos antes.

A explicação de Andrew para sua invasão involuntária, publicada em um post viral de Dazza, recebeu centenas de comentários e mais de 36 mil curtidas.

O episódio também aproximou-o da noiva, Michelle — eles agora são amigos no Facebook e já se encontraram pessoalmente para rir da situação improvável.

"Não conseguia parar de rir", diz Michelle. "Não acreditamos que só agora descobrimos quem ele é, quase quatro anos depois."

"Michelle disse que eu a assombrava há anos", acrescenta Andrew.

"Foi muito mais fácil invadir um casamento do que eu imaginava. Entrei e saí como um matador, mesmo que só tenha conseguido uma garrafa de refrigerante no fim das contas!"

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta