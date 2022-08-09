Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Museu da Vale segue fechado e não tem previsão de reabertura no ES

Espaço cultural localizado em Vila Velha ficou fechado por dois anos em função da pandemia, reabriu em fevereiro, e suspendeu as atividades novamente em maio
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

09 ago 2022 às 17:14

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 17:14

Fechado desde maio, o tradicional Museu Vale, em Vila Velha, não tem previsão de reabertura. De acordo com a mineradora, o museu está “temporariamente fechado para avaliação de questões operacionais''.
O espaço cultural ficou pouco mais de três meses aberto neste ano, uma vez que até o início de fevereiro encontrava-se fechado em função da pandemia de Covid-19.
Museu da Vale tem exposições temporárias e fixas para entreter os capixabas.
Museu da Vale tem exposições temporárias e fixas para entreter os capixabas Crédito: Foto por Vixfly Drones
Sobre a suspensão das atividades atual, A Gazeta questionou a empresa quais são as questões operacionais analisadas e se existe previsão de reabertura, mas a Vale não respondeu.
O local, que no passado abrigou a estação ferroviária da Estrada de Ferro Vitória à Minas (EFVM), ficou fechado nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia.
Entretanto, na época, o museu manteve uma programação virtual, oferecendo oficinas, contação de histórias, continuidade de projetos e sarau virtual.
Em fevereiro de 2022, o museu reabriu mediante agendamento, permitindo aos visitantes  circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária. Porém, no dia 18 de maio, as atividades foram novamente suspensas, como publicou a Vale em seu site na data.

HISTÓRIA

Inaugurado em 15 de outubro de 1998, o espaço do Museu Vale é destinado à preservação e difusão de uma história com mais de cem anos, a da construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas.
Destacam-se durante A Maria Fumaça é a maior peça do acervo, além da maquete ferroviária, com seus 34 m² de área construída.
A Maria Fumaça é a maior peça do acervo, além da maquete ferroviária, com seus 34 m² de área construída. Crédito: Edson Chagas
Com visão privilegiada para a Baía de Vitória, ele ocupa o antigo prédio da Estação Ferroviária Pedro Nolasco, localizado no município de Vila Velha.
Seu acervo histórico, composto por reproduções fotográficas, ferramentas, objetos e outros elementos, transportam o público pelos trilhos da história, percorrendo desde o início da construção da ferrovia até os dias atuais.
Destacam-se durante o percurso uma locomotiva de 1945, a “Maria Fumaça”, a maior peça do acervo, além da maquete ferroviária, com seus 34 m² de área construída.

Veja Também

Vale aproveita ociosidade provocada por Brumadinho e moderniza Tubarão

Viagens de trem entre Cariacica e Belo Horizonte são retomadas

Vítimas da tragédia de Mariana brigam por R$ 158,69 bi na Justiça inglesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Vila Velha Vale SA Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados