Museu da Vale segue fechado e não tem previsão de reabertura no ES

Fechado desde maio, o tradicional Museu Vale , em Vila Velha , não tem previsão de reabertura. De acordo com a mineradora, o museu está “temporariamente fechado para avaliação de questões operacionais''.

O espaço cultural ficou pouco mais de três meses aberto neste ano, uma vez que até o início de fevereiro encontrava-se fechado em função da pandemia de Covid-19

Museu da Vale tem exposições temporárias e fixas para entreter os capixabas Crédito: Foto por Vixfly Drones

Sobre a suspensão das atividades atual, A Gazeta questionou a empresa quais são as questões operacionais analisadas e se existe previsão de reabertura, mas a Vale não respondeu.

O local, que no passado abrigou a estação ferroviária da Estrada de Ferro Vitória à Minas (EFVM) , ficou fechado nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia.

Entretanto, na época, o museu manteve uma programação virtual , oferecendo oficinas, contação de histórias, continuidade de projetos e sarau virtual.

Em fevereiro de 2022, o museu reabriu mediante agendamento , permitindo aos visitantes circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária. Porém, no dia 18 de maio, as atividades foram novamente suspensas, como publicou a Vale em seu site na data.

HISTÓRIA

Inaugurado em 15 de outubro de 1998, o espaço do Museu Vale é destinado à preservação e difusão de uma história com mais de cem anos, a da construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

A Maria Fumaça é a maior peça do acervo, além da maquete ferroviária, com seus 34 m² de área construída. Crédito: Edson Chagas

Com visão privilegiada para a Baía de Vitória, ele ocupa o antigo prédio da Estação Ferroviária Pedro Nolasco, localizado no município de Vila Velha.

Seu acervo histórico, composto por reproduções fotográficas, ferramentas, objetos e outros elementos, transportam o público pelos trilhos da história, percorrendo desde o início da construção da ferrovia até os dias atuais.