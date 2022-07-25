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A partir desta segunda (25)

Viagens de trem entre Cariacica e Belo Horizonte são retomadas

O valor da viagem completa, de Cariacica, na Grande Vitória, a Belo Horizonte, em Minas Gerais, e vice-versa, é de R$ 105 na classe executiva e R$ 73 na econômica
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jul 2022 às 11:40

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 11:40

Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) sai de Cariacica e vai até Belo Horizonte Crédito: Vale
O Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) volta a circular entre Cariacica, na Grande Vitória, até Belo Horizonte, em Minas Gerais, a partir de segunda-feira (25).
A Vale informou que a retomada das operações em todo o trecho foi possível graças ao avanço dos trabalhos de manutenção, que permitem o retorno de forma segura nas viagens.
A interrupção do tráfego em todo o trecho da ferrovia se deu em função da erosão causada pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais em janeiro, suspendendo as operações em Antônio Dias, Barão de Cocais, Itabira e Nova Era. 

PASSAGEM

O trem parte diariamente às 7h, de Cariacica, e chega a Belo Horizonte por volta de 20h10. No sentido inverso, outro trem parte da capital mineira às 7h30 e encerra a viagem às 20h30. Há também um trem adicional que faz o percurso entre Itabira e Nova Era, ambas em Minas Gerais.
O valor da passagem varia de acordo com o trecho. O valor do trajeto completo, de Cariacica a Belo Horizonte, e vice-versa, é de R$ 105 na classe executiva e R$ 73 na econômica.
Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000 ou WhatsApp (27) 995035918.

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