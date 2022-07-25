Viagens de trem entre Cariacica e Belo Horizonte são retomadas

Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) sai de Cariacica e vai até Belo Horizonte Crédito: Vale

O Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) volta a circular entre Cariacica , na Grande Vitória , até Belo Horizonte, em Minas Gerais, a partir de segunda-feira (25).

A Vale informou que a retomada das operações em todo o trecho foi possível graças ao avanço dos trabalhos de manutenção, que permitem o retorno de forma segura nas viagens.

A interrupção do tráfego em todo o trecho da ferrovia se deu em função da erosão causada pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais em janeiro, suspendendo as operações em Antônio Dias, Barão de Cocais, Itabira e Nova Era.

PASSAGEM

O trem parte diariamente às 7h, de Cariacica, e chega a Belo Horizonte por volta de 20h10. No sentido inverso, outro trem parte da capital mineira às 7h30 e encerra a viagem às 20h30. Há também um trem adicional que faz o percurso entre Itabira e Nova Era, ambas em Minas Gerais.

O valor da passagem varia de acordo com o trecho. O valor do trajeto completo, de Cariacica a Belo Horizonte, e vice-versa, é de R$ 105 na classe executiva e R$ 73 na econômica.