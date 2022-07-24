Covid-19: ES registra 4 mortes e 254 novos casos em 24 horas

Neste domingo (24), o Espírito Santo chegou a 14.653 mortes e 1.194.292 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 4 óbitos e 254 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 136.225
- Vila Velha: 133.607
- Vitória: 131.603
- Cariacica: 92.037
- Linhares: 57.258
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.109
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.243
- Jardim da Penha (Vitória): 13.649
- Itapuã (Vila Velha): 9.671
- Praia do Canto (Vitória): 9.639
Até este domingo, mais de 4,08 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.130.972, com 1.497 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.