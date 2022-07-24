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Pandemia

Covid-19: ES registra 4 mortes e 254 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou 14.653 mortes e 1.194.292 casos da doença; dados foram atualizados neste domingo (24) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2022 às 18:31

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 18:31

Ilustração do novo coronavírus
Espírito Santo já registrou 14.653 mortes e 1.194.292 casos de Covid-19 Crédito: Pixabay
Neste domingo (24), o Espírito Santo chegou a 14.653 mortes e 1.194.292 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados 4 óbitos e 254 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 136.225
  2. Vila Velha: 133.607
  3. Vitória: 131.603
  4. Cariacica: 92.037
  5. Linhares: 57.258
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.109
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.243
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.649
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.671
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.639
Até este domingo, mais de 4,08 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.130.972, com 1.497 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.

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