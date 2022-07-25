Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Próximo sábado (30)

Julho termina com Dia D de vacinação no Espírito Santo

Até esta segunda-feira (25), 56 dos 78 municípios capixabas sinalizaram que vão participar do Dia D, marcado para o próximo sábado (30)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jul 2022 às 08:32

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 08:32

Aplicadoras de vacina preparam dose
Aplicadoras de vacina preparam dose de vacinas contra a Covid-19 Crédito: Felipe Tozatto/Secom
O mês de julho vai terminar com intensificação na vacinação nesta semana e um Dia D, no próximo sábado (30). A estratégia, como destaca a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é ampliar a cobertura vacinal da Covid-19 e demais imunizantes no Estado.
A expectativa, segundo a Sesa e as regionais de Saúde Norte, Sul, Central e Metropolitana, é que, para o Dia D, cerca de 50.700 doses sejam aplicadas, entre imunizantes contra a Covid-19, Influenza, Sarampo, Meningite, além das doses de rotina.
Dos 78 municípios, 56 sinalizaram que vão participar. As definições sobre forma de acesso (agendamento ou livre demanda, por exemplo), horários e locais são organizados pelos municípios.
As vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis para crianças a partir dos três anos para imunização do esquema primário, além das doses de reforço para população com mais de 18 anos.
Para a Influenza, a vacinação é disponível para toda população, acima dos seis meses de idade. Já para Sarampo e Meningite são destinadas a grupos específicos: crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores da saúde, contra o Sarampo; e adolescentes não vacinados de 13 a 19 anos e trabalhadores da saúde, contra a contra Meningite meningocócica C (conjugada).

Veja Também

Covid-19: ES registra 4 mortes e 254 novos casos em 24 horas

A história do hotel cassino no ES que dará lugar a escola técnica

Tomar vitaminas C e D não trata a Covid-19, alertam médicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Influenza A
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados