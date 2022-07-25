Julho termina com Dia D de vacinação no Espírito Santo

A expectativa, segundo a Sesa e as regionais de Saúde Norte, Sul, Central e Metropolitana, é que, para o Dia D, cerca de 50.700 doses sejam aplicadas, entre imunizantes contra a Covid-19, Influenza, Sarampo, Meningite, além das doses de rotina.

Dos 78 municípios, 56 sinalizaram que vão participar. As definições sobre forma de acesso (agendamento ou livre demanda, por exemplo), horários e locais são organizados pelos municípios.

Para a Influenza, a vacinação é disponível para toda população, acima dos seis meses de idade. Já para Sarampo e Meningite são destinadas a grupos específicos: crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores da saúde, contra o Sarampo; e adolescentes não vacinados de 13 a 19 anos e trabalhadores da saúde, contra a contra Meningite meningocócica C (conjugada).