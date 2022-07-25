Julho termina com Dia D de vacinação no Espírito Santo

O mês de julho vai terminar com intensificação na vacinação nesta semana e um Dia D, no próximo sábado (30). A estratégia, como destaca a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), é ampliar a cobertura vacinal da Covid-19 e demais imunizantes no Estado.
A expectativa, segundo a Sesa e as regionais de Saúde Norte, Sul, Central e Metropolitana, é que, para o Dia D, cerca de 50.700 doses sejam aplicadas, entre imunizantes contra a Covid-19, Influenza, Sarampo, Meningite, além das doses de rotina.
Dos 78 municípios, 56 sinalizaram que vão participar. As definições sobre forma de acesso (agendamento ou livre demanda, por exemplo), horários e locais são organizados pelos municípios.
As vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis para crianças a partir dos três anos para imunização do esquema primário, além das doses de reforço para população com mais de 18 anos.
Para a Influenza, a vacinação é disponível para toda população, acima dos seis meses de idade. Já para Sarampo e Meningite são destinadas a grupos específicos: crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores da saúde, contra o Sarampo; e adolescentes não vacinados de 13 a 19 anos e trabalhadores da saúde, contra a contra Meningite meningocócica C (conjugada).