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Risco de desabamento

Mulher pede ajuda para reconstrução de casa condenada na Serra

Defesa Civil constatou que a casa não possuía 'base' e que rachaduras da parede eram sinais para que Fia deixasse a casa onde residia com os três filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 19:05

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 19:05

A residência de Fia foi condenada pela Defesa Civil nesta terça (16)
A residência de Fia foi condenada pela Defesa Civil nesta terça (16) Crédito: Guilherme Rocha
Secretária do lar há quase 40 anos, Ilderlícia Félix, também conhecida como Fia, pede ajuda pelas redes sociais para reconstruir sua residência, condenada pela Defesa Civil da Serra nesta terça-feira (16). Fia tem 49 anos, três filhos e uma vontade de retomar a rotina, no bairro Enseada de Jacaraípe.
No último sábado (13), como boa amiga, uma vizinha aconselhou que Fia não deveria mais ficar no local e acionou a Defesa Civil. Na manhã desta terça-feira (16), onde a trabalhadora costumava morar há mais de 15 anos, uma equipe constatou que a casa não possuía "base" e que as rachaduras da parede eram sinais para que Fia deixasse a casa onde residia com os filhos.
"Disseram que a casa tava condenada por não ter base. Falaram pra eu sair. É um sentimento de perda. Lutei muito pra construir, mesmo que não fazendo com uma estrutura tão boa na época", lembra.
Residência onde Fia morava há 15 anos apresenta rachaduras
Residência onde Fia morava há mais de 15 anos apresenta rachaduras Crédito: Reprodução
Em meio à pandemia do novo coronavírussegunda principal causa de morte no Espírito Santo, Fia reconhece que o acontecimento durante esse período deixou a situação ainda mais difícil.
"Tem sido muito difícil. (Em meio à pandemia) Todo mundo está em uma situação complicada, privado de alguma coisa. Pra mim é uma sensação de insegurança, não tem solução. É muito triste", conta.
O responsável pela criação da campanha, com conta no Instagram e em uma carteira digital, é Guilherme Rocha, que segundo Fia, recebe seus cuidados "desde novo". O  estudante de 22 anos relata que era a única forma de ajudar a trabalhadora. "Ela merece", disse.

SAIBA COMO AJUDAR

Qualquer quantia em dinheiro pode ser depositada pelo PicPay de nome @ajudeafia. Ilderlícia Félix também está aberta a doações de materiais de construção. Contato pode ser feito pelo Instagram @ajudeafia .

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