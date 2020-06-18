Mulher pede ajuda para reconstrução de casa condenada na Serra

Secretária do lar há quase 40 anos, Ilderlícia Félix, também conhecida como Fia, pede ajuda pelas redes sociais para reconstruir sua residência, condenada pela Defesa Civil da Serra nesta terça-feira (16). Fia tem 49 anos, três filhos e uma vontade de retomar a rotina, no bairro Enseada de Jacaraípe.
No último sábado (13), como boa amiga, uma vizinha aconselhou que Fia não deveria mais ficar no local e acionou a Defesa Civil. Na manhã desta terça-feira (16), onde a trabalhadora costumava morar há mais de 15 anos, uma equipe constatou que a casa não possuía "base" e que as rachaduras da parede eram sinais para que Fia deixasse a casa onde residia com os filhos.
"Disseram que a casa tava condenada por não ter base. Falaram pra eu sair. É um sentimento de perda. Lutei muito pra construir, mesmo que não fazendo com uma estrutura tão boa na época", lembra.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, segunda principal causa de morte no Espírito Santo, Fia reconhece que o acontecimento durante esse período deixou a situação ainda mais difícil.
"Tem sido muito difícil. (Em meio à pandemia) Todo mundo está em uma situação complicada, privado de alguma coisa. Pra mim é uma sensação de insegurança, não tem solução. É muito triste", conta.
O responsável pela criação da campanha, com conta no Instagram e em uma carteira digital, é Guilherme Rocha, que segundo Fia, recebe seus cuidados "desde novo". O estudante de 22 anos relata que era a única forma de ajudar a trabalhadora. "Ela merece", disse.
SAIBA COMO AJUDAR
Qualquer quantia em dinheiro pode ser depositada pelo PicPay de nome @ajudeafia. Ilderlícia Félix também está aberta a doações de materiais de construção. Contato pode ser feito pelo Instagram @ajudeafia .