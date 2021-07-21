Mulher é condenada por atropelar e matar por ciúmes, em Marechal Floriano

Sessão do júri aconteceu no fórum de Marechal Floriano, nesta terça-feira (20) Crédito: Reprodução | Google Maps

Conforme entendimento dos jurados, ela teve a intenção de matar, por meio do atropelamento ocorrido ainda em fevereiro de 2013, no mesmo município da Região Serrana do Espírito Santo . A motivação teria sido a suspeita de um relacionamento extraconjugal entre a Claudiele e o marido de Silvana.

Desta forma, de acordo com o advogado William Fernando Miranda, que é assistente de acusação no caso, o homicídio foi considerado qualificado por três razões: motivo torpe, meio cruel e por ter impossibilitado a defesa da vítima. A decisão do júri popular foi tomada pela maioria, com quatro votos unânimes.

"A família se sente muito aliviada, porque são oito anos de angústia, sofrimento e choro. Mas, no final, a justiça foi feita. Tardou, mas chegou. Ela (Silvana) teve a pena que mereceu. Isso é o mais importante. Não cura a dor, mas alivia" William Fernando Miranda - Assistente de acusação

Além da reclusão imediata por causa do homicídio, foram aplicadas multas e outras punições pelos crimes de ameaça, invasão de propriedade e dirigir sem permissão. Porém, segundo os advogados envolvidos, esses crimes já prescreveram e as sanções podem ser retiradas caso a defesa de Silvana recorra.

Responsável pela defesa de Silvana, o advogado Nelson Moreira Júnior afirmou que a cliente recebeu a sentença com indignação, já que afirma ser inocente. "Vou recorrer no plantão da Justiça para que ela possa responder a apelação em liberdade. Já entrei com o recurso de apelação e vou entrar com um Habeas Corpus", garantiu.

A Gazeta demandou o órgão e o Ministério Público do Estado ( Até o momento de publicação desta reportagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ) não havia disponibilizado a decisão desta terça-feira (20).demandou o órgão e o Ministério Público do Estado ( MPES ) para obter mais detalhes e aguarda os retornos. Quando eles forem recebidos, este texto será atualizado.

O ATROPELAMENTO: RELEMBRE

O episódio que levou ao processo teve origem em um atropelamento ocorrido há mais de oito anos , em Marechal Floriano. Conforme consta nos autos, uma testemunha que não teve o nome revelado presenciou o momento exato em que Claudiele foi atingida pelo carro e garantiu que não se tratou de um mero acidente.

"O carro da acusada passou do meu lado, foi mais à frente, manobrou e voltou no sentido contrário. Após o retorno, ela foi direto para 'pegar a vítima', acelerando o carro sem desvios", disse ela à Justiça. No dia anterior ao fato, a Silvana teria também ameaçado de morte a mulher, na própria casa onde esta morava.