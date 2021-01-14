MPF recomenda que Ifes suspenda seleção por sorteio e análise de histórico

Fachada do Ifes de Vitória: MPF sugere suspensão de processo seletivo Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com informações do MPF, no dia 30 de dezembro de 2020, o Ifes publicou o Edital PS 11/2021, regulamentando o Processo Seletivo de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. No documento consta que serão utilizadas duas formas de ingresso: a análise do histórico escolar dos candidatos às vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio; e sorteio para as vagas dos cursos técnicos concomitantes, subsequentes e do programa de jovens adultos (Proeja).

Para o MPF, no entanto, a adoção desses critérios pelo Ifes violaria o princípio da isonomia e desprestigiaria o ingresso por mérito, já que alinharia falsamente os estudantes a um mesmo critério de avaliação, resultando prejuízo aos estudantes e à sociedade.

Segundo o procurador da República Carlos Vinicius Cabeleira, autor da recomendação, o critério de sorteio “transforma o acesso ao ensino público em prêmio de uma loteria” e “aniquila, pela simples má sorte do candidato, suas chances de ingresso nos cursos técnicos das instituições federais e não prestigia, de nenhuma forma, o ingresso pelo mérito, propiciando uma seleção de candidatos totalmente aleatória”.

DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS

Além de tudo, de acordo com o Ministério Público Federal, o edital publicado, que está com inscrições abertas até 10 de fevereiro, prevê um procedimento para análise de histórico escolar em que o candidato pode precisar solicitar à instituição que o emitiu o preenchimento de uma declaração de acordo com o modelo fornecido pelo Ifes. Isso “coloca o candidato na dependência de terceiros para poder exercer seu direito de acesso ao ensino público”, fora o fato de que “se a instituição não preencher a declaração em tempo hábil, para a realização da inscrição, o candidato pode ser irremediavelmente prejudicado, situação agravada pela dificuldade de acesso presencial ou remoto a essas instituições devido às restrições causadas pela pandemia”.

O IFES

Procurado pela reportagem, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) informou que já recebeu a recomendação do Ministério Público Federal (MPF) em relação ao processo seletivo para ingresso em cursos técnicos integrados, concomitantes, subsequentes e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Em nota, o Ifes afirmou ainda que prestará os esclarecimentos necessários ao MPF dentro do prazo estipulado e que, por ora, a seleção segue conforme cronograma divulgado nos editais, com inscrições previstas até 10 de fevereiro.

SORTEIO E ANÁLISE DE HISTÓRICO

Em informe divulgado no dia 26 de novembro o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) explicou que, devido à pandemia, a forma de ingresso nos cursos técnicos este ano será realizada, excepcionalmente, de maneira diferente. Não haverá prova ou etapa presencial na seleção e sim análise do histórico escolar dos candidatos e sorteio.

Para as vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio seria feita a análise do histórico escolar dos candidatos. Já o sorteio seria utilizado para as vagas dos cursos técnicos concomitantes, subsequentes e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).