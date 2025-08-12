Governo do ES compra 25 mil doses de vacina após surto de cinomose

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:25
Cerca de 25 mil doses de uma vacina que previne a cinomose foram compradas pelo Governo do Estado do Espírito Santo. A informação foi divulgada no sábado (9) pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni, por meio das redes sociais. No vídeo, Rigoni ressalta que a medida emergencial pretende conter o possível surto que atingiu diversos municípios do ES.
Na cidade de Muqui, na Região Sul do Estado, uma equipe de veterinários da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) atuou junto à Prefeitura e confirmou 200 mortes de animais causadas pela doença. Ainda segundo o secretário, outros casos foram registrados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Presidente Kennedy, no Sul do ES, e em Vila Pavão, na Região Noroeste.
As prefeituras de Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy e Vila Pavão foram procuradas para mais informações sobre.
