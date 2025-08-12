Home
Governo do ES compra 25 mil doses de vacina após surto de cinomose

Doença foi apontada como causa da morte de 200 animais em Muqui, no Sul do Espírito Santo; Secretário de Estado do Meio Ambiente divulgou informação

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:25

Cinomose foi principal causa da morte de cães em Muqui
Cinomose foi principal causa da morte de cães em Muqui Crédito: Divulgação/Ufes e Prefeitura de Muqui

Cerca de 25 mil doses de uma vacina que previne a cinomose foram compradas pelo Governo do Estado do Espírito Santo. A informação foi divulgada no sábado (9) pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Felipe Rigoni, por meio das redes sociais. No vídeo, Rigoni ressalta que a medida emergencial pretende conter o possível surto que atingiu diversos municípios do ES.

Doença foi apontada como causa da morte de 200 animais em Muqui, no Sul do Espírito Santo; Secretário de Estado do Meio Ambiente divulgou informação

Na cidade de Muqui, na Região Sul do Estado, uma equipe de veterinários da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) atuou junto à Prefeitura e confirmou 200 mortes de animais causadas pela doença. Ainda segundo o secretário, outros casos foram registrados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Presidente Kennedy, no Sul do ES, e em Vila Pavão, na Região Noroeste. 

As prefeituras de Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy e Vila Pavão foram procuradas para mais informações sobre.

