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Quadro de energia de clínica na Enseada do Suá pega fogo em Vitória

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h; ninguém se feriu

Publicado em 

13 jan 2021 às 21:01

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 21:01

Quadro de energia de clínica na Enseada do Suá pegou fogo
Quadro de energia de clínica na Enseada do Suá pegou fogo Crédito: Cristiano Arndt
O quadro de energia de uma clínica de saúde localizada no bairro Enseada do Suá, em Vitória, pegou fogo por volta das 16h desta quarta-feira (13). Vizinhos chegaram a filmar a ocorrência, que assustou os moradores do local. Veja o vídeo:
O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que uma equipe esteve na clínica, porém foi constatado que o incêndio que atingiu o padrão de luz do local já tinha sido apagado. O combate foi realizado pela própria brigada do estabelecimento.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e nem danos estruturais no local.

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