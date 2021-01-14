Quadro de energia de clínica na Enseada do Suá pega fogo em Vitória

O quadro de energia de uma clínica de saúde localizada no bairro Enseada do Suá, em Vitória, pegou fogo por volta das 16h desta quarta-feira (13). Vizinhos chegaram a filmar a ocorrência, que assustou os moradores do local. Veja o vídeo:
O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que uma equipe esteve na clínica, porém foi constatado que o incêndio que atingiu o padrão de luz do local já tinha sido apagado. O combate foi realizado pela própria brigada do estabelecimento.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e nem danos estruturais no local.