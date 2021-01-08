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Conceição da Barra

Incêndio às margens da BR 101 forma nuvem de fumaça no Norte do ES

A fumaça escura partiu de um incêndio em pneus às margens da rodovia, de acordo com o Corpo de Bombeiros
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 jan 2021 às 16:06

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 16:06

Incêndio atinge área às margens de rodovia no Norte do ES
Incêndio atingiu área de vegetação às margens de rodovia no Norte do ES Crédito: Leitor
Uma densa nuvem de fumaça preta chamou atenção dos motoristas que trafegavam pela BR 101, na zona rural de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. O registro foi feito no início da tarde desta sexta-feira (8). A fumaça vinha de uma área de vegetação e partiu de um incêndio em pneus que estavam às margens da rodovia, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 12h10 para controlar as chamas. Havia a preocupação de que a fumaça pudesse atrapalhar a visão dos motoristas na rodovia.
Quando chegaram ao local, os bombeiros verificaram que o fogo partia de pneus e atingia a vegetação. "A equipe conseguiu controlar e combater grande parte do fogo, visto que se tratava de um componente de difícil extinção, com propagação da fumaça mais rápida. Dessa forma, o incêndio foi controlado sem que o trânsito na via fosse afetado", disseram os bombeiros.  Os militares não souberam informar como o fogo começou. 

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