Incêndio às margens da BR 101 forma nuvem de fumaça no Norte do ES

Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 12h10 para controlar as chamas. Havia a preocupação de que a fumaça pudesse atrapalhar a visão dos motoristas na rodovia.

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Quando chegaram ao local, os bombeiros verificaram que o fogo partia de pneus e atingia a vegetação. "A equipe conseguiu controlar e combater grande parte do fogo, visto que se tratava de um componente de difícil extinção, com propagação da fumaça mais rápida. Dessa forma, o incêndio foi controlado sem que o trânsito na via fosse afetado", disseram os bombeiros. Os militares não souberam informar como o fogo começou.