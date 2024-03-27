MPES apura caso de servidor de prefeitura que negou ambulância a morador

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o secretário de saúde de Nova Venécia, Josiel Santana, informou que o município está à disposição para prestar esclarecimentos. “O que aconteceu não é uma prática comum do município, nós nunca fizemos nenhum tipo de negligência com atendimento. Corrigido o erro, agora é bola para a frente. E qualquer órgão que precisar de informação, Ministério Público ou imprensa, a gente vai esclarecer, porque é prática do prefeito, prática do secretário de saúde”, disse o secretário.